"Живий ланцюг" через Ворсклу: у Полтаві відбулась акція до Дня Соборності

22 січня майже сотня полтавців зібрались на мосту через річку Ворскла. Узявшись за руки, вони символічно об'єднали береги річки. Таку акцію влаштували до Дня Соборності України, розповів Суспільному співорганізатор заходу Юліан Матвійчук.

Як повідомляє кореспондент Суспільного, кожен учасник акції отримав спеціальний ланцюжок, за допомогою якого формували "живий ланцюг".

Суспільне Полтава Так "ланцюжки" з мішковини роздали учасникам акції

Сьогодні (22 січня -ред.) саме той день, коли українці показали свою єдність. Минуло вже більше ніж 100 років з того дня. Але ми показуємо, що ми усі разом. Сподіваюсь, збиратимемось так щороку. І колись протягнемо цей ланцюг до сходу до наших земель, які зараз під окупацією ворога", - розповів учасник акції Олександр Друг.

Суспільне Полтава Майже сотня людей стали в "живий ланцюг" на мосту через Ворсклу

Акція "Живий ланцюг Соборності" тривала 20 хвилин. Завершили її спільним виконанням гімну України.

Захід організували кілька громадських організацій, повідомив Юліан Матвійчук. Це "Конгрес Українських Націоналістів", "Національний корпус", ВО "Свобода", ВГО "Сокіл".

Суспільне Полтава Акцію організували кілька громадських організацій

"Зараз Схід і Захід, Північ і Південь мають триматись разом. І Полтава показує це усій Україні, що ми разом і ми об'єднані", - розповів співорганізатор Юліан Матвійчук.

Востаннє таку акцію у Полтаві проводили 2017-го року повідомив Суспільному Юліан Матвійчук.

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