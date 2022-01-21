«У цей день творилася українська держава»: архівіст про День Соборності України

Щороку День Соборності відзначають 22 січня. Роблять це у день проголошення Акту Злуки – універсалу про об'єднання Української та Західноукраїнської народних республік. У Полтаві ж про ті події не знали, розповів Суспільному заступник директора обласного архіву Тарас Пустовіт.

19 січня 1919-го року в Полтаву ввійшли більшовики, окупували більшовики Полтаву.

Заступник директора обласного архіву Тарас Пустовіт показує щоденник Олександра Несвіцького – лікаря, який у своїх нотатках записував події, які відбувалися у Полтаві.

Відбуваються похорони, вилучення національної атрибутики, національних прапорів у Полтаві. Ось такі реальні події відбувалися в нашому місті якраз у той день, коли інша частина України відзначала День Соборності.

Суспільне Полтава Тарас Пустовіт працює в обласному архіві

22 січня 1919-го року проголосили Акт Злуки – універсал про об'єднання Української народної республіки та Західноукраїнської народної республіки в соборну Україну. Це стало можливим через розпад Російської та Австро-Угорської імперій після Першої світової війни, розповів заступник директора обласного архіву Тарас Пустовіт.

Під актом соборності, під актом з’єднання стоїть п’ять підписів. Це підписи членів Директорії Української народної республіки. Підписи Андрієвського, Винниченка, Швеця, Симона Петлюри та Андрія Макаренка. Останні два підписи – це підписи наших земляків.

Суспільне Полтава Це газети, що друкувались в 1919 році. Їх зберігають в обласному архіві

У Полтаві про цю подію не знали, каже Тарас Пустовіт.

На превеликий жаль, Полтава уже була «червона» в той час. Більшовицькі газети – вони проігнорували цю подію, і в місцевих періодичних виданнях про це ми нічого не знайдемо. Тут не відбувалися процеси національного відродження.

Відтак, говорить Тарас Пустовіт, в обласному архіві відсутні документи, які б свідчили про той день.

22 січня – це день, який записаний до нашої історії «золотими» літерами, тому що в цей день творилася українська держава.

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