У Кривому Розі учасники ходи до Дня соборності України утворили «живий ланцюг єдності». За інформацією співорганізаторки акції Софії Скиби, у заході взяло участь близько 250 людей.

Суспільне Дніпро У Кривому Розі учасники ходи до Дня соборності України рухалися двома колонами

Як повідомили з місця події кореспонденти Суспільного, люди рухалися двома колонами – із західної та зі східної частин вулиці Соборності – назустріч одна одній, а потім злилися в одну.

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Біля Народної стели героїв у центрі міста вони провели урочистості.

Учасники ходи вшанували пам'ять загиблих борців за волю України, зокрема українських військових, полеглих на Донбасі.

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«Маємо у цей день вшанувати тих, хто загинув, та подякувати тим, хто зараз боронить наш спокій і ми можемо відзначати День соборності. Ми маємо бути вдячними щодня нашим воїнам. Ми маємо дякувати кожному українцю, хто підтримує воїнів на сході», – сказала учасниця ходи Ганна Атаманчук.

Суспільне Дніпро Вшанували пам'ять загиблих бійців

Співорганізаторка заходу Софія Скиба розповіла, що цю акцію другий рік поспіль організовують криворізькі журналісти.

«До 2021-го року ми як медійники спостерігали, як організовувався День соборності. Як правило, напередодні якась одна партія чи організація збиралася біля пам’ятника козаку Рогу чи біля Народної стели героїв і все. Тепер у нас дійсно є сценарій», – зазначила вона.

Що відомо

22 січня в Україні відзначають День Соборності. Цього дня 1919 року, 103 роки тому, проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

22 січня 1990 року Народний рух влаштував акцію «Живий ланцюг», до 71 річниці з дня проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР. «Ланцюг» починався в Івано-Франківську від Центрального народного дому (колишньої резиденції парламенту ЗУНР і місця ухвалення Акту Злуки), йшов через Стрий, Львів, Тернопіль, Рівне та Житомир до Києва. «Українська хвиля» простягалася на близько 700 кілометрів. У «ланцюгу» взяли участь, за офіційними даними радянського режиму, близько 450 тисяч осіб, за неофіційними оцінками – від 1 до 5 мільйонів.

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