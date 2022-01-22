У Кривому Розі учасники ходи до Дня соборності України утворили «живий ланцюг єдності». За інформацією співорганізаторки акції Софії Скиби, у заході взяло участь близько 250 людей.
Як повідомили з місця події кореспонденти Суспільного, люди рухалися двома колонами – із західної та зі східної частин вулиці Соборності – назустріч одна одній, а потім злилися в одну.
Біля Народної стели героїв у центрі міста вони провели урочистості.
Учасники ходи вшанували пам'ять загиблих борців за волю України, зокрема українських військових, полеглих на Донбасі.
«Маємо у цей день вшанувати тих, хто загинув, та подякувати тим, хто зараз боронить наш спокій і ми можемо відзначати День соборності. Ми маємо бути вдячними щодня нашим воїнам. Ми маємо дякувати кожному українцю, хто підтримує воїнів на сході», – сказала учасниця ходи Ганна Атаманчук.
Співорганізаторка заходу Софія Скиба розповіла, що цю акцію другий рік поспіль організовують криворізькі журналісти.
«До 2021-го року ми як медійники спостерігали, як організовувався День соборності. Як правило, напередодні якась одна партія чи організація збиралася біля пам’ятника козаку Рогу чи біля Народної стели героїв і все. Тепер у нас дійсно є сценарій», – зазначила вона.
Що відомо
- 22 січня в Україні відзначають День Соборності. Цього дня 1919 року, 103 роки тому, проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.
- 22 січня 1990 року Народний рух влаштував акцію «Живий ланцюг», до 71 річниці з дня проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР. «Ланцюг» починався в Івано-Франківську від Центрального народного дому (колишньої резиденції парламенту ЗУНР і місця ухвалення Акту Злуки), йшов через Стрий, Львів, Тернопіль, Рівне та Житомир до Києва. «Українська хвиля» простягалася на близько 700 кілометрів. У «ланцюгу» взяли участь, за офіційними даними радянського режиму, близько 450 тисяч осіб, за неофіційними оцінками – від 1 до 5 мільйонів.
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