22 січня, у День соборності, у Києві організували "живий ланцюг", що має символічно поєднати Лівобережну та Правобережну Україну.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Дар’я Кінша.

Учасники заходу розпочали збиратися о 9:30 на двох столичних локаціях. Перша частина зібралася на лівому березі біля останньої перед мостом Патона зупинки громадського транспорту, а друга — на правому березі при вході на міст Патона.

Дар’я Кінша, Суспільне У Києві організували живий ланцюг до Дня соборності України

За словами кореспондентки, станом на десяту ранку на правому березі перебували кілька десятків учасників акції.

Близько 10-ї години колони учасників почали рух назустріч один одному по північній пішохідній стороні мосту.

"Кожна з цих колон буде нести частину 30-метрового українського прапора. Одні синю, інші жовту. Зустріч посеред мосту символізує об'єднання лівого і правого берега Дніпра, заходу і сходу України", — зазначають організатори акції.

Як розповів Суспільному співорганізатор акції та голова громадської спілки "Центр національно-патріотичного виховання" Євген Квасков, "живий ланцюг" покликаний вшанувати події 103-річної давнини, коли у 1919 році був підписаний Акт Злуки.

Дар’я Кінша, Суспільне Співорганізатор акції Євген Квасков

"Україна вперше історично об’єдналася з двох окремих держав — Західно-Української Народної Республіки та Української Народної Республіки — в єдину соборну самостійну державу Україна", — зазначив активіст.

Дар’я Кінша, Суспільне У Києві організували "живий ланцюг" до Дня соборності України

За словами Кваскова, чинна ситуація довкола скупчення російських військ на кордоні з Україною нагадує ту, що була у 1919 році.

"Червоні, білі намагались розірвати Україну на шматки. Але мало того, що не розірвали тоді, плюс спромоглася Україна сама об’єднатися. І власне сьогоднішній захід — це нагадування, мотивація, певний символ того, що ми єдині. І коли ми разом, ми незборимі", — підкреслив він.

Як розповів учасник заходу Іван Іванов, він долучається до акції вже вп'яте.

Дар’я Кінша, Суспільне Учасник акції Іван Іванов

"Це важлива дата — об’єднання лівого та правого берега. Я дуже задоволений, є якесь відчуття щастя", — зауважив він.

За словами організаторів, одночасно із ланцюгом єдності о 10:30 відбудеться акція-перформанс під час якої за допомогою вантажних дронів піднімуть над Дніпром прапор України.

"Прапор, який будуть використовувати, внесений в Книгу рекордів України як найбільший прапор України, піднятий у повітря за допомогою дронів, — його розмір 216 м²", — повідомили вони.

Усім охочим організатори будуть розмальовувати обличчя в кольорах державного прапора. Після акції відбудеться конкурс із визначенням трьох переможців із найкреативнішим та найсимпатичнішим малюнком на обличчі, яким вручать призи.

Після об’єднання учасники акції спільно виконають гімн України, а також вшанують хвилиною мовчання пам'ять Героя України, Сергія Нігояна, який був убитий 22 січня 2014 року, та всіх борців, що поклали своє життя за Українську Державу, запаливши свічки.

Після цього всі учасники рушать в бік лівого берега, де на них чекатиме гарячий чай. Тут же відбудеться конкурс на найкращий малюнок на обличчі та спільне фотографування.

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