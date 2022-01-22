22 січня в Запоріжжі офіційно відкрили рух верховою балкою вантового мосту.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного Запоріжжя Герман Дубінін, присутній на відкритті.

На урочисте відкриття прибули президент України Володимир Зеленський, народні депутати, представники Офісу президента, Укравтодору, місцеві посадовці, також сотні запоріжців.

"Сьогодні ми відкриваємо найвищий міст України. Як спадок його передавали своїм наступникам чотири президенти України. І сьогодні, нарешті, ми з'єднуємо центр Запоріжжя з вашою Хортицею", – зазначив Зеленський.

Після звернення, Зеленський дав старт акції "живий ланцюг". Далі вантовим мостом рушила колона спецтехніки, тим самим офіційно відкривши рух мостовим переходом.

Читайте також: Як буде організований рух транспорту після відкриття вантового мосту у Запоріжжі

Раніше Суспільне повідомляло, що 18 січня на верховій частині вантового мосту провели випробування конструкції на міцність. Для цього залучили 30 автомобілів, кожен з яких важить 32 тонни.

Що відомо

У Генеральному плані Запоріжжя проєкт будівництва мостового переходу через Дніпро був закладений ще в 1965-му році, але його відхилили. Пізніше проєкт заносили до перспективного плану розвитку міста, але через брак коштів призупиняли.

В листопаді 2019 року Служба оголосила міжнародний тендер на визначення підрядної організації для виконання робіт з будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро. Переможцем стала компанія «Onur Taahhut» перемогла з пропозицією 11, 918 млрд грн. Термін надання послуг – до березня 2024 року. Строк реалізації верхової частини першої черги будівництва – грудень 2022 року.

22 квітня 2020 року у Запоріжжі розпочали будівництво мостових переходів через Дніпро. Цей об’єкт — складний комплекс з автомагістралі протяжністю 9 км, 6 розв’язок, 26 штучних споруд і двох позакласних мостів з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

складний комплекс з автомагістралі протяжністю 9 км, 6 розв’язок, 26 штучних споруд і двох позакласних мостів з окремими спорудами під кожний напрямок руху. 24 грудня здали в експлуатацію першу чергу балкового мосту через Старий Дніпро довжиною в 940 метрів для руху транспорту готова. Це односторонній напрямок від Правого берега на острів.

6 лютого 2021 року в Запоріжжі почали роботи з монтажу прольотів мосту на споруді №10. Це міст через річку Дніпро, який з'єднує острів Хортиця та центральну частину Запоріжжя. До монтажу був залучений найбільший плавкран в Європі — Lifting LK-800 "Захарій".

Читайте нас у Telegram

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber