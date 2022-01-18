18 січня у Запоріжжі на вантовому мості, його верховій частині, проводять випробування конструкції на міцність. Для цього залучили 30 автомобілів, кожен з яких важить 32 тонни.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Ольга Ларіонова, яка перебуває на місці.

Наприкінці минулого року, 16 грудня, тестування вже проводились на з'їзді з вантового мосту на Набережну автомагістраль. Перевірку здійснював генпідрядник разом із проєктантами, а також із залученням підприємства "ДерждорНДІ", яке здійснює науковий супровід.

Фото: Суспільне Запоріжжя Конструкцію вантового мосту випробовують на міцність 30 вантажівок вагою по 32 тонни кожна

Тепер, після укладання асфальто-бетонного покриття, на міцність мають перевірити безпосередньо конструкцію мосту. Для цього 30 вантажівки по 32 тонни вишикувавшись в кілька рядів та мають проїхати мостом на інший берег Дніпра.

Як раніше повідомляло Суспільне, в ніч з 10 на 11 січня на верховій частині вантового мосту влаштували асфальт та нанесли дорожню розмітку.

Що відомо

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Lifting LK-800 "Захарій". 17 грудня 2021 року, мостобудівники змонтували останню секцію низової частини вантового мосту, що монтується з води. 22 грудня у Запоріжжі урочисто попрощалися з командою найбільшого плавкрану Європи Lifting LK-800 "Захарій", який був залучений на будівництві вантового мосту.

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