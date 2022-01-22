22 січня на вантовому мості у Запоріжжі з нагоди відкриття верхової частини мостового переходу та до Дня соборності України містяни утворили "живий ланцюг".

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного Запоріжжя, які перебувають на місці події.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Сотні запоріжців різного віку утворили "живий ланцюг" на знак єднання країни.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Зазвичай акції проводили на ДніпроГЕСі, цього разу її влаштували на збудованому мостовому переході, який також відкривають сьогодні. Це міст через річку Дніпро, який з'єднує острів Хортиця та центральну частину Запоріжжя.

Що відомо

День соборності України відзначається 22 січня. Цього дня у 1919 році було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Цього ж дня роком раніше, 22 січня 1918 року, прийняли IV Універсал Центральної Ради, який проголошував повну незалежність Української Народної Республіки.

Вперше акція зі створення ланцюга єдності "Українська хвиля" відбулася 21 січня 1990 року. Мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Він був одним із наймасштабніших у світовій історії, довжина ланцюга перевищувала 770 км.

Минулого року до Дня соборності через карантинні обмеження українцям пропонували долучитися до онлайн-ланцюга єдності, що об'єднував Київ з Сімферополем.

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