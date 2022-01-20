Як буде організований рух транспорту після відкриття вантового мосту у Запоріжжі

У зв’язку з відкриттям вантового мосту 22 січня зміниться організація дорожнього руху на мосту ім. Преображенського.

Про це Суспільному повідомила начальниця управління патрульної поліції в Запорізькій області Світлана Михайловська. Рух транспорту мостом Преображенського буде здійснюватись в односторонньому напрямку в бік острова Хортиця.

"Заїхати на міст можна буде з Прибережної автомагістралі та вулиці Сергія Тюленіна, де рух дозволений тільки прямо. Здійснювати поворот ліворуч із вулиці Тюленіна на Прибережну автомагістраль — заборонено", — повідомила Світлана Михайловська.

Виїхати з мосту можна буде у двох напрямках: праворуч можна їхати легковикам та вантажівкам, ліворуч — громадському та легковому транспорту.

Фото з Facebook-сторінки Патрульної поліції Запоріжжя Після відкриття вантового мосту у Запоріжжі рух транспорту буде організований по-новому

Зі сторони острова Хортиця облаштовані три заїзди на Вантовий міст. Рух на новому мосту, його верховій балці, здійснюватиметься в односторонньому напрямку в бік Прибережної магістралі. З’їхати з мосту можливо буде у двох напрямках.

"З’їжджаючи, вже переїжджаючи міст, ми також будемо мати розвилку, де ми можемо спуститися на набережну магістраль в бік Вознесенівського ринку. І зможемо спуститися на набережну магістраль в бік вулиці Перемоги", — розповіла Світлана Михайловська.

Як раніше повідомляло Суспільне, офіційне відкриття руху транспорту верховою частиною вантового мосту відбудеться у суботу 22-го січня. За словами заступника начальника Служби автодоріг у Запорізькій області Олександра Горбаня, після офіційного відкриття, будуть відкриті знаки й рух буде здійснюватись новим напрямком.

Добудова низової частини вантового мосту на рух транспорту не вплине, зазначив представник служби доріг.

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