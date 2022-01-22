На Херсонщині зафіксували 333 нових випадки захворювання на COVID-19

У Херсонській області за минулу добу, 21 січня, виявили 333 нових лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 63 дитини та 13 медичних працівників.

Про це йдеться на сторінці Херсонської облдержадміністрації у Facebook.

Найбільше випадків діагностували у Херсонському районі - 237. Також 34 людини захворіли у Каховському районі, 27 - у Генічеському, 23 - у Бериславському, 12 - у Скадовському районі.

У повідомлені йдеться, що стан усіх хворих задовільний. 304 людини перебуває на самоізоляції, до лікарень госпіталізували 29 хворих.

Також за минулу добу одужали 108 хворих на COVID-19, померли п'ятеро людей.

За даними облдержадміністрації, наразі в області 81 153 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За минулу добу, 20 січня, на Херсонщині виявили 308 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Станом на ранок 22 січня в Україні медики підтвердили 22 473 нових випадки COVID-19

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