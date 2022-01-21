На Херсонщині зафіксували 308 нових випадків захворювання на COVID-19

У Херсонській області за минулу добу, 20 січня, виявили 308 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Серед захворілих - 52 дитини.

Про це йдеться на сторінці Херсонської облдержадміністрації у Facebook.

Найбільше випадків діагностували у Херсонському районі - 221. Також 31 людина захворіла у Генічеському районі, 23 - у Скадовському, 21 - у Бериславському, 12 - у Каховському районі.

У повідомлені йдеться, що стан усіх хворих задовільний. 281 людина перебуває на самоізоляції, до лікарень госпіталізували 27 хворих.

Також за минулу добу одужало 70 хворих на COVID-19, померли троє людей.

За даними облдержадміністрації, наразі в області 80 820 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Що відомо:

За попередню добу, 19 січня, в Херсонській області зафіксували 191 випадок захворювання на COVID-19. Серед них 33 дитини та 4 медичних працівники.

Станом на 21 січня в Україні підтвердили 20 156 нових випадків захворювання на коронавірус, з них понад 2 тисячі пацієнтів госпіталізовано. Це найбільший рівень захворюваності від початку 2022 року. Від ускладнення захворювання померли 150 людей.

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