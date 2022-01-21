Програмісти Держспецзв'язку розробили месенджер для українських військових

Програмісти з Держспецз'язку розробили месенджер для українських військових під назвою "Розмова".

"Зараз команда Держспецзв’язку, наприклад, тестує власний месенджер – "Розмова". Його зробили власними силами програмісти з різних регіонів. Спочатку месенджер перевірять на рівень захищеності, а тоді вирішать, чи будуть його пропонувати військовим", — розповів голова відомства Юрій Щиголь в інтерв'ю Forbes.

Він зазначив, що наразі військовим не рекомендують користуватися соціальними мережами на кшталт WhatsApp чи Telegram. Замість них пропонують швейцарський месенджер Threema. Однак це тільки рекомендація, оскільки неможливо перевірити, які додатки використовують люди.

"Ми не можемо говорити про захищеність будь-яких додатків, адже обробка інформації означає, що вона десь зберігається певний час. Якщо ти носій держтаємниці і в тебе є певні знання та навички, треба себе обмежити в користуванні додатками", — відзначив Щиголь.

Що відомо

Збройні сили Швейцарії заборонили військовослужбовцям користуватися месенджерами Telegram, WhatsApp і Signal. Тепер вони можуть використовувати тільки програму, розроблену в країні — Threema.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер допускає блокування месенджера Telegram у країні, оскільки його використовують злочинці та екстремісти, тоді як компанія не реагує на звернення німецького уряду щодо блокування такого контенту.

Месенджер WhatsApp змінює свою політику конфіденційності для європейських користувачів після того, як ірландський регулятор із захисту даних оштрафував його на рекордні 225 мільйонів євро.

Прокуратура штату Огайо (США) звинувачує компанію Марка Цукерберга Meta у приховуванні інформації про негативний вплив соціальної мережі Facebook на дітей. Судовий позов спрямований на отримання відшкодування у розмірі 100 мільярдів доларів. Про це пише The Wall Street Journal.

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