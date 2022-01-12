Популярний серед екстремістів. У Німеччині погрожують блокуванням Telegram

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер допускає блокування месенджера Telegram у країні, оскільки його використовують злочинці та екстремісти, тоді як компанія не реагує на звернення німецького уряду щодо блокування такого контенту.

Про це Фезер заявила в інтерв’ю Die Zeit.

За словами глави німецького МВС, Telegram популярний серед екстремістів і тих, хто виступає проти коронавірусних обмежень. У месенджері зокрема часто публікують погрози розправою на адресу політиків, науковців та активістів, а провайдери не можуть заблокувати заборонений контент.

Ненсі Фезер стверджує, що німецький уряд направляв звернення до офісу Telegram, але відповіді звідти не було. "Сьогодні він (офіс Telegram — ред.) у Дубаї, завтра, може, на Кайманових островах", — каже глава МВС Німеччини.

Вона додає, що спільно з колегами в інших країнах Європи шукає рішення щодо месенджера. "Зрештою, повне відключення (Telegram — ред.) було б крайнім заходом", — зазначає Фезер і наголошує, що для цього потрібно вичерпати всі інші можливості вирішення проблеми.

З 2018 року в Німеччині набув чинності закон, який зобов’язує соцмережі видаляти контент, визнаний судом незаконним або екстремістським, протягом 24 годин під загрозою великих штрафів — до 50 мільйонів євро.

У червні 2021 року Der Spiegel повідомляло, що уряд Німеччини розглядає можливість штрафування Telegram на 55 мільйонів євро за відмову видаляти контент. Месенджер також не відповідав на запити німецької влади.

Оновлено 17:30. У новині уточнене написання прізвища міністерки внутрішніх справ Німеччини: "Фезер" замість "Файзер".

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Що відомо

Збройні сили Швейцарії заборонили військовослужбовцям користуватися месенджерами Telegram, WhatsApp і Signal. Тепер вони можуть використовувати тільки програму, розроблену в країні — Threema.

У грудні 2021 року Telegram презентував дванадцяте оновлення, в якому з’явилася низка нових функцій — зокрема можливість додавати реакції до дописів, приховувати частину тексту в повідомленнях і створення QR-кодів для публічних акаунтів і каналів.

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