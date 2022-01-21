У харківських школах та дитсадках запровадили нове меню: що змінилося

У всіх 187 школах та 200 дитсадках міста запровадили нове меню. У ньому буде більше овочів та фруктів і менше солі та цукру. Вартість харчування зросла майже на 20%.

"Молочні продукти мають бути щодня. Кількість вуглеводів зменшилась на 6%. Натомість на 20% збільшена овочів та фруктів. Збільшується більш ніж на 20% кількість білкової їжі за рахунок бобових", — описала зміни у харчуванні дітей директорка Департаменту освіти міста Ольга Деменко.

За її словами, батьки оплачують 60% вартості харчування, 40% покриває міський бюджет.

"Наприклад, діти від одного до трьох років харчувалися на 30 гривень у 2021 році, цьогоріч — на 35; від чотирьох до шести — на 35 гривень минулого року, на 40 — цього", — навела зміни Деменко.

Як повідомила Деменко, у 2020-2021 рр. у всіх 187 школах та 200 дитсадках міста замінили понад 2 тис. одиниць технічного обладнання, говорить Ольга Деменко.

"Кожна школа чи дитсадок може складати таке меню, яке хоче, дотримуючись норм. Кожна страва повинна мати конкретний спосіб приготування спеціально для дітей, тобто технологічну карту", — сказала директорка Департаменту, зазначивши, що батьки можуть внести свої пропозиції.

За спостереженнями директорки департаменту, думки батьків розділилися: "Одні батьки, які вже у своїх сім'ях впроваджують здорове харчування, повністю це підтримують. Інша частина батьків вважає, що це дуже погано, що дитина залишається голодною, тому ми будемо працювати з батьками".

З 24 січня батьки дітей, які ходять до дитсадків, можуть отримувати фотографії обіду.

"Зараз не всі садочки це практикують, але можу вас запевнити, що з понеділка всі батьки, діти яких відвідають дитячі садочки, вони в себе на телефоні будуть одержувати щодня фото обіду дитини", — зазначила Деменко.

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