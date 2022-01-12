Після завершення зимових канікул на учнів очікувало нове шкільне меню у їдальнях. З початку цього року завершився перехідний період впровадження реформи шкільного харчування. З 1 січня усі заклади загальної середньої освіти мали перейти на оновлене шкільне меню. Про те, чим годуватимуть українських школярів, Українське радіо дізнавалося у фахівчині Держпродспоживслужби, головної спеціалістки відділу методології, інформаційно-аналітичного забезпечення та цифрової трансформації санітарно-епідеміологічної сфери Галини Провізіон.

Яку вікову категорію школярів годуватимуть за новим меню

Востаннє система шкільного харчування змінювалася понад 20 років тому, пояснила Галина Провізіон. Реформу шкільного харчування ініціювала дружина президента Олена Зеленська.

“Основними є нові норми, новий порядок організації харчування у закладах освіти, які були затверджені постановою Кабінету Міністрів України 24 березня 2021 року за №305”, — розповіла фахівчиня Держпродспоживслужби.

Це оновлене меню розраховане на 4 тижні та розроблене, враховуючи сезонність страв.

“Вибір налічує понад 160 страв, поміж яких традиційні українські, популярні страви та безглютенові позиції", — розповіла Галина Провізіон.

За словами головної спеціалістки відділу методології, оновлене меню планували запровадити з 1 вересня 2021 року. Тоді це зробили частково. Надалі запровадили перехідний період.

“По завершенню канікул діти повернулися до шкіл. Усі без винятку школи повинні були погодити меню згідно з постановою №305 або ж використовувати меню, запропоноване Міністерством охорони здоров’я”, — сказала Провізіон.

За її словами, нове меню має враховувати особливі дієтологічні потреби, сезонність, наявність харчових продуктів відповідно до сезону, розмір порцій для різних вікових категорій учнів. А також відповідати вимогам санітарного законодавства і харчовим нормам, бути смачним та різноманітним.

Чим тепер годуватимуть школярів

У стравах обмежать кількість солі, цукру, жирів рослинного і тваринного походження, а також соків із додаванням підсолоджувачів та цукру, розповіла фахівчиня Держпродспоживслужби.

У меню не повинні бути ковбасні вироби, сосиски, рибні, м’ясні та плодоовочеві консерви. Виключені мають бути також кондитерські вироби, оскільки до їхнього складу входять у значному розмірі сіль, цукор, консерванти та трансжирні кислоти, що суперечить принципам здорового харчування.

“Орієнтовно 75% харчових продуктів у шкільних їдальнях мають бути рослинного походження. Планується поступове зниження кількості солі до 1-1,5 г на одне приймання, вживати дозволено лише йодовану сіль для приготування їжі. Зменшення цукру має бути вдвічі — до 7,5 г на одне приймання”, — пояснила Провізіон.

Картоплю, як окрему страву, можна буде запропонувати не більше одного разу на тиждень — у випадку п’ятиденного перебування дітей у школі за умови одноразового харчування. Кількість хліба має бути зменшена вдвічі, а перевага надаватиметься цільнозерновому, з високим вмістом клітковини, з додаванням висівок та з обмеженим вмістом солі.

Натомість кількість овочів та фруктів має бути збільшена. На гарнір дітям пропонуватимуть зернові, бобові та злакові.

“Планують збільшити кількість молока і молочнокислих продуктів, м’яса та риби. При одноразовому харчуванні — не менше двох порцій м’яса, перевага надаватиметься птиці без шкіри та кісток. При виборі риби перевагу надаватимуть філе морської риби", — розповіла фахівчиня Держпродспоживслужби.

Галина Провізіон пояснила, що реформу впроваджуватимуть поступово, а зміни в дитячому харчуванні варто розпочинати з сімейного меню та прагнути до формування принципів здорового харчування з дитинства.

Чи можуть батьки контролювати дотримання нових харчових вимог

"Попри те, що згідно з карантинними вимогами, батьків до школи, а тим паче у їдальню не пускають, вони є членами батьківського комітету і можуть входити до складу бракеражної комісії (орган внутрішнього контролю за якістю продуктів харчування та страв, готових до видачі і споживання), яка може контролювати питання дотримання нових харчових норм у закладах освіти”, — розповіла Провізіон.

За її словами, якщо до складу певних страв і меню входять алергени, їхній перелік має бути наданий у вільному доступі батькам та дітям.

“Хтось із батьківського комітету може контролювати організацію питного режиму та стан приготування страв і розповідати про результати контролю іншим батькам на зборах”, — сказала фахівчиня Держпродспоживслужби.

Що відомо

Нові норми харчування школярів затвердив кабінет міністрів з 1 вересня 2021 року. Усі школи стовідсотково мають перейти на нове меню з 1 січня 2022 року.

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