Майже 60% навчальних закладів Харківської області не погодили меню через невідповідність нормам харчування. Керівникам навчальних закладів загрожують штрафи.

Про це Суспільному розповів в. о. начальника Держпродспоживслужби Харківщини Олександр Овчаренко.

Всього у Харківській області 700 навчальних закладів.

"Є такі, де терміни розгляду у нас ще не пройшли, але є й ті, які повернуті на доопрацювання. Наприклад, невиконання норм включення молочних продуктів, овочів, фруктів, свіжих м'ясних страв, напоїв. Об'єми та кількість порцій були більші або менші норми", — перераховує причини Олександр Овчаренко.

Суспільне Харків

Якщо під час перевірки Держпродспоживслужба виявить, що у школи не узгоджене меню, штрафуватиме керівника навчального закладу, застерігає в. о. начальника служби.

За його інформацією, максимальний штраф складає 425 гривень.

Суспільне Харків

Реформа харчування передбачає модернізацію харчоблоків. Гроші з держбюджету дають на це школам, де кухні маленькі або недостатньо обладнані.

Оновлений харчоблок є у Пісочинському ліцеї. За програмою "Спроможна школа для кращих результатів" торік вони отримали пароконвектомат — кухонне обладнання для одночасного запікання різних страв.

"Задаємо температуру, виставляємо час і вмикаємо старт. Він набагато швидше запікає. І рибу, і котлети ми можемо запікати у цій шафі", — показує кухарка школи Наталя Дядюшко.

Суспільне Харків

Голова відділу освіти Липецької громади Ярослав Костьович розповів, чому не всі можуть сприймати нове меню: "Якщо зараз десь 20 гривень, то в майбутньому десь 50 гривень — здорожчання. І це викличе негатив у батьків, я розумію".

Суспільне Харків

Згідно з реформою, школи можуть обрати меню для дітей зі збірки на 160 страв. В ньому є такі страви як мінестроне, суп Авголемоно, скрамбл, верещака, бланманже.

Що відомо