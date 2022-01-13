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Держпродспоживслужба не погодила меню на січень 400 навчальним закладам Харківщини
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Держпродспоживслужба не погодила меню на січень 400 навчальним закладам Харківщини

Ганна Цьомик Руслана Богдан
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Держпродспоживслужба не погодила меню на січень 400 навчальним закладам Харківщини Суспільне Харків

Майже 60% навчальних закладів Харківської області не погодили меню через невідповідність нормам харчування. Керівникам навчальних закладів загрожують штрафи.

Про це Суспільному розповів в. о. начальника Держпродспоживслужби Харківщини Олександр Овчаренко.

Всього у Харківській області 700 навчальних закладів.

"Є такі, де терміни розгляду у нас ще не пройшли, але є й ті, які повернуті на доопрацювання. Наприклад, невиконання норм включення молочних продуктів, овочів, фруктів, свіжих м'ясних страв, напоїв. Об'єми та кількість порцій були більші або менші норми", — перераховує причини Олександр Овчаренко.

Держпродспоживслужба не погодила меню на січень 400 навчальним закладам ХарківщиниСуспільне Харків

Якщо під час перевірки Держпродспоживслужба виявить, що у школи не узгоджене меню, штрафуватиме керівника навчального закладу, застерігає в. о. начальника служби.

За його інформацією, максимальний штраф складає 425 гривень.

Держпродспоживслужба не погодила меню на січень 400 навчальним закладам ХарківщиниСуспільне Харків

Реформа харчування передбачає модернізацію харчоблоків. Гроші з держбюджету дають на це школам, де кухні маленькі або недостатньо обладнані.

Оновлений харчоблок є у Пісочинському ліцеї. За програмою "Спроможна школа для кращих результатів" торік вони отримали пароконвектомат — кухонне обладнання для одночасного запікання різних страв.

"Задаємо температуру, виставляємо час і вмикаємо старт. Він набагато швидше запікає. І рибу, і котлети ми можемо запікати у цій шафі", — показує кухарка школи Наталя Дядюшко.

Держпродспоживслужба не погодила меню на січень 400 навчальним закладам ХарківщиниСуспільне Харків

Голова відділу освіти Липецької громади Ярослав Костьович розповів, чому не всі можуть сприймати нове меню: "Якщо зараз десь 20 гривень, то в майбутньому десь 50 гривень — здорожчання. І це викличе негатив у батьків, я розумію".

Держпродспоживслужба не погодила меню на січень 400 навчальним закладам ХарківщиниСуспільне Харків

Згідно з реформою, школи можуть обрати меню для дітей зі збірки на 160 страв. В ньому є такі страви як мінестроне, суп Авголемоно, скрамбл, верещака, бланманже.

Що відомо

  • З 1 січня 2022 року набирає чинності постанова №305 Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».
  • У 2020 році Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт постанови про зміну норм харчування дітей у закладах освіти та закладах відпочинку.
  • Майже третина учнів України та їхніх батьків категорично не задоволені якістю харчування у шкільних їдальнях. Причинами є поганий запах, брудний посуд, комахи та відверто несмачна їжа.
  • Одна з харківських шкіл ще в кінці 2019 року перейшла на нове меню.
  • Фахівчиня Держпродспоживслужби розповіла про оновлене шкільне меню.
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