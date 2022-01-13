Майже 60% навчальних закладів Харківської області не погодили меню через невідповідність нормам харчування. Керівникам навчальних закладів загрожують штрафи.
Про це Суспільному розповів в. о. начальника Держпродспоживслужби Харківщини Олександр Овчаренко.
Всього у Харківській області 700 навчальних закладів.
"Є такі, де терміни розгляду у нас ще не пройшли, але є й ті, які повернуті на доопрацювання. Наприклад, невиконання норм включення молочних продуктів, овочів, фруктів, свіжих м'ясних страв, напоїв. Об'єми та кількість порцій були більші або менші норми", — перераховує причини Олександр Овчаренко.
Якщо під час перевірки Держпродспоживслужба виявить, що у школи не узгоджене меню, штрафуватиме керівника навчального закладу, застерігає в. о. начальника служби.
За його інформацією, максимальний штраф складає 425 гривень.
Реформа харчування передбачає модернізацію харчоблоків. Гроші з держбюджету дають на це школам, де кухні маленькі або недостатньо обладнані.
Оновлений харчоблок є у Пісочинському ліцеї. За програмою "Спроможна школа для кращих результатів" торік вони отримали пароконвектомат — кухонне обладнання для одночасного запікання різних страв.
"Задаємо температуру, виставляємо час і вмикаємо старт. Він набагато швидше запікає. І рибу, і котлети ми можемо запікати у цій шафі", — показує кухарка школи Наталя Дядюшко.
Голова відділу освіти Липецької громади Ярослав Костьович розповів, чому не всі можуть сприймати нове меню: "Якщо зараз десь 20 гривень, то в майбутньому десь 50 гривень — здорожчання. І це викличе негатив у батьків, я розумію".
Згідно з реформою, школи можуть обрати меню для дітей зі збірки на 160 страв. В ньому є такі страви як мінестроне, суп Авголемоно, скрамбл, верещака, бланманже.
Що відомо
- З 1 січня 2022 року набирає чинності постанова №305 Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку».
- У 2020 році Міністерство охорони здоров'я розробило проєкт постанови про зміну норм харчування дітей у закладах освіти та закладах відпочинку.
- Майже третина учнів України та їхніх батьків категорично не задоволені якістю харчування у шкільних їдальнях. Причинами є поганий запах, брудний посуд, комахи та відверто несмачна їжа.
- Одна з харківських шкіл ще в кінці 2019 року перейшла на нове меню.
- Фахівчиня Держпродспоживслужби розповіла про оновлене шкільне меню.