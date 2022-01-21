В Ужгородській місьраді 21 січня погодили облаштування автобусної зупинки на площі Георгія Кірпи біля залізничного вокзалу та облаштування майданчиків для платного паркування. Про це йдеться на сайті Ужгородської міської ради.

Ці питання узгодили на засіданні комісії з безпеки дорожнього руху та координації роботи автотранспорту в міській раді. Розташування майданчиків погодили зокрема на:

вул. Мукачівській (від площі Шандора Петефі до перехрестя з вул. Станційна, Анкудінова);

площі Шандора Петефі;

вул. Швабській;

вул. Марії Заньковецької (від проспекту Свободи до першого перехрестя, біля магазину "Меблі");

проспекті Свободи (від вул. Марії Заньковецької до площі Богдана Хмельницького);

площі Георгія Кірпи.

Начальник відділу транспорту Ужгородської міськради Петро Бобик розповів Суспільному: парковки планують запустити в дію до кінця цього року.

"Зараз створили комінальне підприємство "Ужгородпарксервіс", платне паркування будне визначено тільки після надання розрахунків оператором, — сказав він. — Хто буде оператором — поки що невідомо. Буде проводитись конкурс на здійснення цієї діяльності".

За словами Петра Бобика, наразі в Ужгороді є 608 парковок. "Скільки точно буде платних паркувальних місць мені невідомо, — сказав він. — Невідомо, які будуть пропозиції комісії з безпеки дорожнього руху. Коли ми в 20-му році планували зробити платні майданчики для паркування на вулиці Фединця, то піднялося обурення серед людей, був соціальний резонанс, мовляв, це приватні оператори. То тепер міська рада пішла іншим шляхом: утворила комунальне підприємство, яке займатиметься саме питаннями паркування в місті".

Стосовно автобусної зупинки біля залізничного вокзалу, то Петро Бобик пояснив: планують зробити це для зручності людей, які поспішають на поїзд. "Зупинка біля кафе "Три горби" дуже маленька і незручна дя великих "Електронів", тому плануємо перенести її безпосередньо перед вокзалом", — пояснив начальник транспортного відділу.

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