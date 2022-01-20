Три місяці за маршрутом №156 в Ужгороді їздитиме комунальний автобус "Електрон". Це вирішили 20 січня під час засідання виконавчого комітету міської ради. За словами начальника міського відділу транспорту Петра Бобика, за маршрутом із вул. Чорновола до міського цвинтаря "Барвінок" їздили автобуси приватного перевізника. Він обслуговував цей маршрут близько 20 років. Зараз звернувся до ради, що хоче припинити договір.

Ужгородка Марія чекає міський автобус на зупинці на вулиці В’ячеслава Чорновола. Саме там розпочинав свій маршрут №156, який їхав до міського цвинтаря "Барвінок" – кінцевої зупинки. Марія розповідає: не вистачає цього маршруту, адже саме ним їздила на кладовище.

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"Я їздила на кладовище до зими, до Нового року. А потім я не знаю, де він зник? – А до цього часу як ви туди їздили? – Та їздила, але брала таксі зараз у зимовий час. А так постійно 156 їздила", — сказала жінка.

156-ий автобус за новим маршрутом їздитиме й через площу Шандора Петефі. На зупинці чекає громадський транспорт і ужгородка Дар’я Терпак. За її словами, 156-м ніколи не користувалася.

Суспільне Закарпаття

"Дуже вигідний, тому що лише одна 18-ка й не надто зручно". – каже жінка про змінений маршрут автобусу через Петефі.

Сама Дар’я Терпак до цвинтаря добиралася на автомобілі чи на таксі.

Про те, що 156-ий автобус відновлює маршрут проголосували на виконкомі Ужгородської міськради 20 січня. За словами начальника відділу транспорту Петра Бобика, №156 припинив перевозити пасажирів із кінця грудня 2021 року. Посадка за оновленим маршрутом здійснюватиметься не на зупинці В’ячеслава Чорновола, адже її закриють через звернення мешканців, а зі збудованої неподалік на вулиці Капушанській.

Суспільне Закарпаття

"Звернувся перевізник попередній, який обслуговував цей маршрут із інформацією про те, що він припиняє обслуговувати цей маршрут: вулиця В. Чорновола – міський цвинтар "Барвінок" у зв’язку зі збитковим тарифом та накопиченими боргами підприємства, — пояснив Петро Бобик. — Він повідомив, що припиняє його обслуговувати до 1 березня 2022 року. Однак, ми вирішили достроково розірвати цей договір із приватним перевізником. Та віддати цей маршрут на обслуговування нашому комунальному підприємству. У зв’язку з чим із комунальним підприємством буде укладений тимчасовий договір на три місяці. А за цей час буде оголошено новий конкурс на обслуговування пасажирів на цьому маршруті"

За словами директора комунального підприємства "Ужгородський муніципальний транспорт" Віталія Готри, на маршруті 156 їздитиме один автобус "Електрон".

"Є рішення виконкому. Як це рішення буде доведено до нас ми розробимо графік руху з внесеними змінами у маршрут і почнемо його обслуговувати, — розповів він. — Маршрут пролягав із Нового району, через автовокзал, вулицю Гагаріна, Краснодонців на кладовище "Барвінок". А зараз він змінений. Він буде з вулицю В. Чорновола, до пл. Ш. Петефі, із Петефі, через Гагаріна, мікрорайон Дравці на Барвінок".

Суспільне Закарпаття

За словами Віталія Готри, комунальний автобус за маршрутом №156 має почати їздити в місті після підписання договору впродовж 5 робочих днів.

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