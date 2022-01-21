Заяву на звільнення за власним бажанням написав деректор Жабокрицької школи Олександр Кришталь. Сьогодні в Крижополі відбулося засідання робочої групи, яка проводила службове розслідування, щодо перевищення ним службових обов'язків.

Робоча група рекомендувала, селищному голові звільнити директора, через звинувачення у побиті 7-класника на уроці трудового навчання.

На фото Тимур Данилкін з мамою. Джерело: Суспільне Вінниця

Інцидент, який відзняли на відео, стався ось у класі трудового навчання. Тут є станки, інструменти. Вчителька Жабокрицької школи Ірина Павлів каже, учитель відповідає за безпеку учнів, тому міг зробити зауваження, якщо діти порушували дисципліну.

Вона розповідає, учні сьомого класу часто не виконують домашнє завдання. На уроках порушують дисципліну.

Фото: Суспільне Вінниця

Підтримати директора зібралися й батьки. Тетяна Росінська каже навчалася в цій школі. Сюди ж ходять її діти. Жодних нарікань на роботу цього педагога у неї немає.

10-тикласниця Тетяна Продан розповіла, що Олександр Кришталь вчить їх мирно вирішувати конфлікти. На них голос не підвищує, тим паче не займається рукоприкладством.

Голова Крижопільської профспілки працівників освіти Володимир Мазур каже, його до робочої групи, яка вивчає цю ситуацію - не включили. Тож має деякі сумніви щодо об'єктивності розслідування.

Читайте також: Кричав і вдарив по голові. На Вінниччині директор школи принижував учня на уроці

На засідання робочої групи кореспондентів не пустили. Голова комісії Ігор Олексійчук каже, в ході розслідування з'ясували, директор допустив непедагогічну поведінку, але він написав заяву на звільнення за власним бажанням.

Тепер тимчасово обовязки директора у Жабокрицькій школі буде виконувати заступник. У Крижопільській селищній раді ж оголосять конкурс на цю посаду.

З директором Олександром Кришталем Суспільному поспілкуватися не вдалося. З власних джерел нам відомо, йому вже запропонували іншу роботу.

Що відомо

Тимур Данілкін навчається у 7 класі. Каже, того дня на уроці перешіптувався з однокласником. Раптом директор почав кричати.

Нині хлопець боїться ходити на уроки трудового навчання, а про випадок на крайньому говорить мало.

Його однокласник Тимур Ях`яєв дістав телефон та почав знімати відео. Спершу відео виклали у чат школи. Потім у соцмережах його поширив старший брат Тимура Данилкіна.

Мама Тимура Людмила Данилкіна написала заяву до поліції. Там відкрили кримінальне провадження.

Читайте також