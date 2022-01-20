Вінницькі школярі переходять на дистанційне навчання

Відзавтра, 21 січня вінницькі школярі навчатимуться дистанційно. Про це Суспільному розповіла директорка департаменту освіти Вінницької міської ради Оксана Яценко.

Садочки, каже Яценко не працюватимуть.

Таке рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій через збільшення захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19.

"16 шкіл з 45 мали критичний відсоток захворювання на ГРВІ, більше 20%. Станом на 17 січня - 22 дитини, що захворіли, 19 січня вранці 64 дитини, а о 17:00 101 дитина", — розповідає Оксана Яценко.

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