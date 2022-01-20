Комісія вивчає чи були дії директора Жабокрицької сілької школи Олександра Кришталя педагогічними відносно учня — Тимура Данилкіна. Хлопець розповідає, на уроці трудового навчання той на нього кричав і вдарив по голові. Відео, на якому однокласник це зафільмував — виклав у соцмережах його старший брат.

Тимур Данілкін навчається у 7 класі. Каже, того дня на уроці перешіптувався з однокласником. Раптом директор почав кричати.

Нині хлопець боїться ходити на уроки трудового навчання, а про випадок на крайньому говорить мало.

Фото: Суспільне Вінниця

Його однокласник Тимур Ях`яєв дістав телефон та почав знімати відео.

"Він розказував нову тему, я навіть не пам'ятаю яку. Вони перешіптувалися. Директор почав кричати. Ми домовилися з хлопцями, що знімемо, бо вже набридло", — каже Тимур Ях`яєв.

Тимур розповідає, директор постійно кричить та лається на уроках. Тому вони вирішили зафільмувати це.

Спершу відео виклали у чат школи. Потім у соцмережах його поширив старший брат Тимура Данилкіна.

Фото: Суспільне Вінниця

Вчителька геграфії Любов Кобиль розповідає, це не перший випадок, коли директор Жабокрицької школи дозволяє собі не педагогічні методи виховання.

"З боку педколективу не робилося нічого, щоб спинити директора. Коли у нас було попереднє засідання, я йому казала, — "Олександр Павлович, це ви маєте дітей захищати. Який приклад він показує, як вчитель, як директор", — каже Любов Кобиль.

Два роки тому директор штовхнув Костянтина Захарчука. Хлопець розповідає, тоді ударився головою об трубу.

"Це було у класі. Сталася невелика бійка. Я був в стані агресії. Він мене штовхнув і я вдарився", — говорить Костянтин Захарчук.

Фото: Суспільне Вінниця

Мама Тимура Людмила Данилкіна написала заяву до поліції.

"Він (ред. — директор) мені зателефонував і сказав щоб я прийшла з дитиною в школу і він перед усіма вибачиться", — каже мама Тимура Людмила.

Поліція відкрила кримінальне провадження, — каже начальник сектору Крижопільської поліції Андрій Чепіль.

"Кримінальне провадження відкрито за фактом легких тілесних ушкоджент, однак за результатами експертизи можуть змінити правову кваліфікацію на "побої та мордування"", — пояснив полісмен.

У Крижопільській селищній раді створили робочу групу. Проводять службове розслідування, — каже заступниця начальника відділу освіти Ганна Годован. На цей час директора від виконання обовязків не відстороняли.

"Заклад у нас опорний. Він автономний. Є нагальні процеси, через які ми не можемо дире відсторонити. Поведінка не педагогічна. Але працює понад 20 років. Таких випадків не було. Однозначно рішення будуть кардинальні", — каже заступниця начальника Крижопільського відділу освіти Ганна Годован.

Директора Олександра Кришталя на робочому місці Суспільне не застало. Хоча, за розкладом у нього є уроки. Телефоном нам розповів, їздив на зустріч з головою робочої групи.

"Будуть докази — я нічого проти не маю. Є відео, дивіться, чи я хоча б доторкнувся до дитини. Я погоджуюсь, що голосно зробив зауваження. Особливої проблеми з Тимуром не було. Із цим класом проблема — вони нічого не хочуть робити. В мене в майстерні як не буде дисципліни і порядку... це ж безпека якась, травматизм і так далі", — розповів Олександр Кришталь.

Результати перевірки комісія озвучить завтра. Мама ж Тимура Данилкіна каже, хоче, аби директора звільнили. Поки ж буде шукати психолога для сина.

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