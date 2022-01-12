Вінницькі школи долучаються до порятунку онкохворого Влада Семенюка

18,5 тисяч гривень зібрали на ярмарку у 20-му вінницькому ліцеї. Учні продавали магніти у формі долоньок. Зібрані гроші передадуть на лікування 13-річного Влада Семенюка. Про це розповів директор установи Олег Слушний.

"Родина 20-го вінницького ліцею долучилася до благодійної акції “Доторкнись”, яка покликана допомогти Владиславу Семенюку, учневі вінницького ліцею 32, подолати страшну хворобу", — каже Олег Слушний.

Ініціювала акцію волонтерка Надія Дмитрієва. Вона і закупила магніти за гроші благодійників. До акції долучила 4 школи Вінниці та району.

"Ярмарок “Дотик до Владика”, символізує підтримку Владика Семенюка, який знаходиться в Туреччині та чекає на надскладну операцію з онкології. Це вже друга школа, в яку ми завітали. Вартість однієї долоньки – 10 гривень, ми замовили 10 тисяч долоньок і сподіваємося що ми їх реалізуємо по всіх навчальних закладах Вінниці.

Наразі вдалося зібрати 21,5 тисячу гривень.

Зараз Влад у Стамбулі, йому потрібна термінова операція з видалення пухлини. Коштує така 22 тисячі доларів. Зібрати їх потрібно за тиждень. Влад вже пройшов три курси хіміотерапії, але безрезультатно, розповіла мама Оксана Семенюк. Окрім онко, у дитини муковісцидоз — це рідкісне генетичне захворювання та діабет.

Суспільне Вінниця

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