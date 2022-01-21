Двох поліцейських з Черкас судитимуть за перевищення службових повноважень при затриманні чоловіка. Про це повідомили у пресслужбі Черкаської обласної прокуратури.
За інформацією пресслужби, у травні 2021 року двоє поліцейських затримали чоловіка з порушеннями:
"Поліцейські застосували до жителя одного із сіл Черкащини вогнепальну табельну зброю, кайданки і сльозогінний газ. Однак, в порушення вимог ст. 261Адміністративне затримання Кодексу України про адміністративні правопорушення не склали протокол про затримання чоловіка, не повідомили про це його родичів та не поінформували уповноважений центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги".
Прокурори повідомили двом поліцейським про підозру за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу за ч. 1 ст. 28Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, ч. 2 ст. 365Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу Кримінального кодексу України.
Їм загрожує обмеженням воліПередбачає утримання особи в спеціальних виконавчих установах відкритого типу, без ізоляції від суспільства і з обов'язковим залученням засудженого до роботи на строк до п’яти років або позбавленням воліЦе такий вид покарання, при якому людина повністю ізолюється від суспільства в установах закритого типу на строк від двох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
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