У ДТП в Черкасах отримали травми двоє людей, одна з яких — неповнолітня

21 січня у Черкасах сталася ДТП, двоє людей отримали травми. Про це Суспільному повідомила речниця обласного Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.

За словами речниці, аварія сталася біля Медичної академії.

"Зіштовхнулись дві автівки. На місці події працювали дві бригади «екстренки». До Третьої черкаської міської лікарні забрали 38-річну жінку, у якої попередньо виявили закриту черепно-мозкову травму та забій шийного відділу хребта. До Черкаської обласної дитячої лікарні доправили 16-річну дівчину із закритою травмою живота", — розповіла вона.

Ще двоє людей від госпіталізації відмовились, додала Ірина Назарок.

Обставини ДТП з'ясовує поліція.

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