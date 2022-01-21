У Каневі 18-річний хлопець скоїв самогубство. Наразі відкрито кримінальне провадження, працюють слідчі, розповіла Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

Сестра хлопця Ольга Сватуха у коментарі Суспільному зазначила, що її брат помер у середу, 19 січня.

"Моєму братові нещодавно виповнилося 18 років. Він навчався у Канівському вищому професійному училищі №23 і проходив практику на МХП (Миронівська птахофабрика). На пропускному пункті там обшукують лише на виході, а на вході ні. І от коли він виходив із підприємства, у нього знайшли деталь. Це була його річ, він узяв її з собою, щоб там полагодити. На підприємстві таких деталей немає, мій дядько там працює, тому знає це. Це була якась дрібничка з китайського сайту за 200 гривень, яку він сам собі замовив. Але йому не повірили".

За словами пані Ольги, немає ніякого підтвердження, що ця деталь належить підприємству, вона не була інвентаризована. Також, додала вона, працівники навіть не викликали поліцію. Натомість з її слів, хлопця почали булити та довели його до істерики.

"Вони навіть не подзвонили батькам. Він був у шоці. На зупинці його знудило від хвилювання. Наступного дня йому почали погрожувати штрафами, звільненням. Це було в понеділок, а у вівторок мамі дзвонили з навчального закладу з цього приводу. Мама приходила з ним на підприємство і доводила, що він не винен. Однак на нього все одно морально тиснули, аби він звільнився від стажування".

За словами речниці головного управління Нацполіції області Зої Вовк, у середу, 19 січня, хлопець повісився у себе вдома. Ніяких записок не залишав.

"Відкрили провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) з приміткою «Самогубство». Зараз слідчі допитують працівників підприємства, рідних та оточення хлопця. Розслідування триває. У разі встановлення нових обставин події, справу можуть перекваліфікувати", – розповіла вона.

У пресслужбі підприємства зауважили, що про ситуацію знають та готові спілкуватися з правоохоронцями:

"Стало відомо про загибель співробітника Миронівської птахофабрики у неробочий час поза межами підприємства. Відповідно до політики компанії, ми готові надати матеріальну та професійну психологічну допомогу родині. Також компанія готова надати всю необхідну інформацію правоохоронним органам".

За словами керівника обласного управління освіти та науки Валерія Данилевського, хлопець навчався на першому курсі факультету автоматизованих систем:

"У цілому дитину та родину в навчальному закладі характеризують позитивно. Навчався непогано. Ніяких негативних проявів за ним не помічали. Дитина була адекватна, відповідальна, контрольована", – розповів він.

Посадовець додав: подібні випадки під час виробничої практики трапляються нечасто, останній був 4-5 років тому. Однак інформації стосовно того, що негативні випадки раніше були саме у співпраці з МХП, він не має:

"Це наш постійний партнер по проходженню практики. Про те, що там були нещасні випадки чи порушення прав дітей, нам теж невідомо".

Класна керівниця хлопця Катерина Фрунт розповіла Суспільному про те, яким він був учнем:

"Адекватний, спокійний, веселий, допомагав мені конкурси організовувати".

Практику на МХП, за її словами, група проходила із середини листопада. У цей час, додала педагогиня, вона переписувалася з учнями у вайбері, особисто з ними не бачилася.

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