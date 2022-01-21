З 24 січня Укрзалізниця запровадить додаткові зупинки на маршрутах прямування регіональних поїздів сполученням Львів – Чернівці та Львів – Татарів-Буковель – Ясіня. Про це повідомили на Facebook-сторінці Львівської залізниці.

Поїзд № 702/701 Львів – Чернівці буде зупинятися на станції Галич. Він вирушатиме зі Львова о 18:10 і прибуватиме у Галич о 19:45 (зупинка триватиме 3 хв). У кінцевий пункт мандрівки — Чернівці — потяг приїжджатиме о 22:14.

Регіональний експрес № 810/809 Львів – Татарів-Буковель – Ясіня з 24 січня буде зупинятися на гірських станціях Вороненко та Лазещина. О 06:40 потяг вирушатиме зі Львова та робитиме зупинки:

о 12:02-12:04 на станції Вороненко;

о 12:18-12:19 на зупинному пункті Лазещина.

На станцію Ясіня експрес прибуватиме о 12:30.

У зворотному напрямку з Карпат експрес Львів – Ясіня вирушатиме о 16:26. Зупинятиметься:

у Лазещині о 16:38-16:40;

на станції Вороненко о 16:57-16:59.

О 22:10 поїзд прибуде на станцію Львів.

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