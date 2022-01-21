У Черкасах вантажівка в'їхала в маршрутку. Водій утік з місця ДТП, розповів Суспільному речник Управління патрульної поліції Черкаської області Олексій Драгун.
За інформацією Олексія Драгуна, подія сталася 20 січня на перехресті вулиць Гетьмана Сагайдачного та вулиці Пацаєва:
"Аварія сталась за участі вантажного авто Renault та автобуса «Богдан». Патрульні опитали учасників і свідків події та з'ясували, що водій Renault не дотримався безпечної швидкості та в'їхав у маршрутку. На місце події викликали рятувальників та медиків".
Згодом патрульні встановили водія, який в'їхав у маршрутний автобус:
"За кілька годин на місці ДТП з'явився 40-річний водій Renault, який розповів, що випив алкоголь після аварії. Пристрій Drager показав результат 2,47 проміле", — зазначив Олексій Драгун.
У коментарі Суспільному речниця обласного Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок повідомила, що водій вантажівки відмовився від огляду.
"Медики надали допомогу 40-річному пасажиру з вантажівки. Попередньо у нього виявили закриту черепно-мозкову травму та забій плечового суглоба".
Ірина Назарок додала, що пацієнта доправили до Третьої черкаської міської лікарні.
Патрульні склали на водія авто Renault ряд адміністративних матеріалів, а саме: протокол за ч.4 ст. 130Вживання алкоголю особою, яка керувала транспортним засобом після ДТП за її участю, протокол за ст. 124Порушення ПДР, що призвело до ДТП, протокол за ст. 122–4Залишення місця ДТП Кодекс України про адміністративні правопорушення.
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