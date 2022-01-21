У Черкасах вантажівка в'їхала в маршрутку. Водій утік з місця ДТП, розповів Суспільному речник Управління патрульної поліції Черкаської області Олексій Драгун.

За інформацією Олексія Драгуна, подія сталася 20 січня на перехресті вулиць Гетьмана Сагайдачного та вулиці Пацаєва:

"Аварія сталась за участі вантажного авто Renault та автобуса «Богдан». Патрульні опитали учасників і свідків події та з'ясували, що водій Renault не дотримався безпечної швидкості та в'їхав у маршрутку. На місце події викликали рятувальників та медиків".

Згодом патрульні встановили водія, який в'їхав у маршрутний автобус:

"За кілька годин на місці ДТП з'явився 40-річний водій Renault, який розповів, що випив алкоголь після аварії. Пристрій Drager показав результат 2,47 проміле", — зазначив Олексій Драгун.

У коментарі Суспільному речниця обласного Центру екстреної меддопомоги та медицини катастроф Ірина Назарок повідомила, що водій вантажівки відмовився від огляду.

"Медики надали допомогу 40-річному пасажиру з вантажівки. Попередньо у нього виявили закриту черепно-мозкову травму та забій плечового суглоба".

Ірина Назарок додала, що пацієнта доправили до Третьої черкаської міської лікарні.

Фото Ірини Назарок

Патрульні склали на водія авто Renault ряд адміністративних матеріалів, а саме: протокол за ч.4 ст. 130, протокол за ст. 124, протокол за ст. 122–4 Кодекс України про адміністративні правопорушення.

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