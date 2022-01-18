У Корсуні-Шевченківському полійцейські та батальйон особливого призначення затримали 4 чоловіків. Правоохоронці отримали повідомлення, що ця група людей виготовляє та збуває наркотики. Про це повідомила речниця управління Нацполіції області Зоя Вовк. З її слів, чоловікам повідомили про підозру.
Як розповіла речниця, поліцейські отримали повідомлення, що жителі Корсуня - Шевченківського виготовляють і збувають наркотики. Працівники поліції почали збирати докази щодо цього повідомлення і встановили організатора та учасників групи.
17 січня оперативники, слідчі та бійці батальйону спецпризначення затримали чоловіків поблизу Корсунь - Шевченківської ГЕС.
Трьох затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання, вони спробували наїхати на поліцейських, але спецпризначенці прострелили колеса автівки BMW. Авто вилучили, як речовий доказ.
Після обшуків, в учасників групи знайшли пакетики з канабісом та амфетаміном. Крім того, виявили скляні колби, пляшки та каністри з прозорою рідиною хімічного складу, фасувальні пакетики, електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони, блокноти з записами та гроші. Речові докази вилучили і направили на експертизу.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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