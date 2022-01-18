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На Черкащині затримали групу людей, які виготовляли і збували наркотики
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На Черкащині затримали групу людей, які виготовляли і збували наркотики

Анна Іщенко
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На Черкащині затримали групу людей, які виготовляли і збували наркотики ГУНП у Черкаській області

У Корсуні-Шевченківському полійцейські та батальйон особливого призначення затримали 4 чоловіків. Правоохоронці отримали повідомлення, що ця група людей виготовляє та збуває наркотики. Про це повідомила речниця управління Нацполіції області Зоя Вовк. З її слів, чоловікам повідомили про підозру.

На Черкащині затримали групу людей, які виготовляли і збували наркотикиГУНП у Черкаській області

По центру - двоє затриманих учасників групи

Як розповіла речниця, поліцейські отримали повідомлення, що жителі Корсуня - Шевченківського виготовляють і збувають наркотики. Працівники поліції почали збирати докази щодо цього повідомлення і встановили організатора та учасників групи.

17 січня оперативники, слідчі та бійці батальйону спецпризначення затримали чоловіків поблизу Корсунь - Шевченківської ГЕС.

Трьох затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання, вони спробували наїхати на поліцейських, але спецпризначенці прострелили колеса автівки BMW. Авто вилучили, як речовий доказ.

На Черкащині затримали групу людей, які виготовляли і збували наркотикиГУНП у Черкаській області

Речові докази, які знайшли працівники поліції

Після обшуків, в учасників групи знайшли пакетики з канабісом та амфетаміном. Крім того, виявили скляні колби, пляшки та каністри з прозорою рідиною хімічного складу, фасувальні пакетики, електронні ваги, банківські картки, мобільні телефони, блокноти з записами та гроші. Речові докази вилучили і направили на експертизу.

На Черкащині затримали групу людей, які виготовляли і збували наркотикиГУНП у Черкаській області

Речові докази, які знайшли працівники поліції

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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