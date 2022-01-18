У Ружинській гімназії відремонтували харчоблок, замінили все обладнання та відновили гаряче харчування учнів. Тепер дітей у навчальному закладі годують за оновленим меню. Про це Суспільному розповів директор Ружинської гімназії Григорій Вардецький.

За його словами, ремонт у гімназії зробили вперше за 40 років.

"У вересні виповниться 40 років, як було введено в експлуатацію приміщення Ружинської школи. І в цьому році вперше за 40 років були знайдені гроші для того, щоб зробити капітальний ремонт харчоблоку. Зараз, як результат, ми бачимо світлий, сучасний, облаштований зал для того, щоб харчувалися дітки Ружинської гімназіїї", – сказав Григорій Вардецький.

Фото: Суспільне Житомир Григорій Вардецький

Фото: Суспільне Житомир

Старша куховарка Ніна Левіна каже, що готувати дітям за новим меню стало можливим після того, як у харчоблоці повністю замінили старе обладнання.

"Обладнання все змінилося, привезли пароконвектомат, у нас нова духовка, м’ясорубка, нові мийки, столи, витяжки скрізь нам поставили, де вони необхідні. У нас буде харчуватися 600 дітей і нам придбали пароконвектомат, бо таку кількість дітей нам потрібно харчувати швидко і якісно", – розповіла Ніна Левіна.

Фото: Суспільне Житомир Ніна Левіна

Фото: Суспільне Житомир

Працівниця їдальні Альона Волинець говорить, що нове меню більш корисне для дітей, ніж попереднє.

"У наше меню входить печена риба з овочами, овочевий салат та ньокі, до складу яких входить відварна картопля, яйця, борошно і сіль. Нове меню калорійніше, більш якісне, діти будуть задоволені такою їжею і будуть ситі", – сказала Альона Волинець.

Фото: Суспільне Житомир Анна Волинець

Загалом у школі харчується 600 дітей. Протягом першого семестру цього навчального року гарячого харчування в школі не було. Батьки давали дітям їжу з дому

"Зараз ми, батьки, дуже чекаємо цього гарного оновленого меню, – каже представниця батьківського комітету Наталія Кулибаба. – Ми дуже раді, що все продумується для наших дітей. Навіть використання солі та цукру враховано відповідно до віку дитини".

Фото: Суспільне Житомир Наталія Кулибаба

Ремонт в приміщенні харчоблоку тривав чотири місяці. Із бюджету громади на нього витратили понад мільйон гривень.

"Тут, крім державних коштів, а це суттєва сума, були і гроші Ружинської селищної ради. Ми майже на 30% співфінансували державний проєкт. Вартість всього об’єкту, який ви щойно бачили, майже 4 мільйони гривень. Ми плануємо провести ремонт харчоблоків також у Білилівській гімназії та Ягнятинській загальноосвітній школі. Це ті навчальні заклади, де навчається більше 100 учнів", – сказала голова Ружинської територіальної громади Людмила Біляк.

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