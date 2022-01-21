Міністерство освіти та науки України повідомило про вакцинацію 92% всіх вчителів країни. Лідерами за темпами вакцинації серед освітян стали три області з показником понад 90% повністю щеплених вчителів: Полтавська, Дніпропетровська та Луганська.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки України.

"За оперативною інформацією органів місцевого самоврядування, станом на 21 січня 2022 року дві дози щеплення отримали понад 1 млн 116 тис. працівників закладів освіти, тобто понад 92% від загальної кількості", – цитує пресслужба МОН мінстра Сергія Шкарлета.

Найвищі показники щеплених двома дозами вакцини демонструють:

Полтавська область – майже 97%;

Дніпропетровська – 96;

Луганська – 96,3%.

У МОЗ також повідомили, що серед працівників шкіл відсоток невакцинованих зменшився від 2,5% до 2,3% за тиждень. Офіційно підтверджені протипоказання мають 1,3% працівників шкіл

Кількість відсторонених працівників шкіл також зменшилася — сьогодні 0,3% (14 січня показник складав 0,6%). Найбільше таких у Рівненській області (281 особа), Київській (144) і Волинській (136).

У МОЗ поінформували, що на канікулах перебувають 289 закладів загальної середньої освіти України.

Що відомо

Восени 2021 року лише у Житомирській та Київській областях 65% освітян отримали одну чи дві дози вакцини. Ще кілька областей мали показники близько 50%.

У рамках проєкту "Ноутбук кожному вчителю" комп'ютерну техніку отримали вже 33 тисяч вчителів у 18 областях.

У липні Кабінет міністрів виділив 980 мільйонів гривень субвенції на купівлю ноутбуків для понад 60 тисяч вчителів по всій Україні. Отримувати техніку вчителі почали тільки у листопаді.

Міністерство цифрової трансформації повторно провело тендери на купівлю ноутбуків для вчителів через спробу розкрадання 300 мільйонів гривень на держпрограмі.

В Міністерстві освіти повідомили, що станом на 26 листопада ноутбуки отримали вчителі з 11 областей. Йдеться про 20 тисяч комп’ютерів.

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