У Житомирі для школярів провели показ фільму "Хто ми? Психоаналіз українців"

21 січня у Житомирі до Дня Соборності України провели прем'єний кінопоказ фільму "Хто ми? Психоаналіз українців". Про це з місця події повідомила кореспондентка Суспільного Антоніна Тугас.

Кінопоказ відбувся у приміщенні "Місцевого навколокультурного простору". За словами режисера Олександра Ткачука, під час перегляду фільму глядач може послухати розповіді істориків, науковців та очевидців подій ХХ століття.

У фільми йде мова про психотравми українського народу, які він отримав під час Перша і Другої світової війни, Голодомору, репресій і тотального контролю за понад 70 років під час окупації комуністичним режимом.

У Житомирі відбувся другий прем'єрний показ фільму. Перший раз його показали 20 січня у Чернівцях, а 22 січня фільм побачать у "Будинку кіно" в Києві. На перший з трьох запланованих сеансів у Житомирі прийшло понад 70 школярів з різних шкіл міста.

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