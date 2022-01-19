У Житомирі поліція затримала підозрюваного у замаху на вбивство вагітної жінки

19 січня біля залізничного вокзалу в Житомирі поліція затримала підозрюваного у замаху на вбивство вагітної жінки. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Алла Ващенко.

У вчиненні злочину підозрюють 41-річного жителя Коростеня. За версією слідства, чоловік готувався отруїти свою вагітну дружину. 19 січня він приїхав у Житомир, де купив сильнодіючі ліки, вільний продаж яких обмежено.

Відразу після покупки чоловіка затримали спецпризначенці. Куплені медикаменти вилучили та направили на лабораторне дослідження.

Фото: ГУНП в Житомирській області Затримання

Про затриманого відомо, що він також є обвинуваченим у вчиненні грабежу та спричиненні тяжких тілесних ушкоджень іншій особі.

Попередня правова кваліфікація події – стаття 15 та пункт другий частини другої статті 115 Кримінального кодексу України.

Якщо провину підозрюваного доведуть у суді, то йому загрожує позбавлення волі на термін від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Суспільне Житомир готове надати можливість озвучити свою позицію учасникам та очевидцям справи, якщо вони виявлять таке бажання та звернуться до редакції у будь-який зручний спосіб.

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