Комісія з відбору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) на першому засіданні 21 січня обрала керівництво та затвердила регламент своєї роботи, а також встановила термін подання заявок кандидатами — 4 лютого — 4 березня 2022 року.
Головою конкурсної комісії обрали суддю у відставці федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) Теда Зажечну, заступником голови комісії — суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Івана Міщенка.
"В нашій комісії є три міжнародні експерти, я один із них, я сам з Канади, — заявив Зачежна під час засідання. — Мій досвід роботи у сфері права становить 51 рік. Я брав участь у роботі Громадської ради міжнародних експертів, яка працювала над призначенням 39 суддів Вищого антикорупційного суду. Так що досвід роботи в Україні в мене є. За останні 10 років я був 22 рази в Україні і мав можливість спілкуватися із майже 400 українськими суддями. Тому я знаю, які є в них сподівання щодо розвитку судової системи в Україні".
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Загалом до комісії увійшли 6 членів — троє міжнародних експертів і троє українських. Кандидати у члени в ВККС зможуть подати документи з 4 лютого — саме тоді стартує конкурс, вони матимуть місяць на подачу документів, до 4 березня. Передбачено, що конкурс матиме декілька етапів, зокрема, з перевірки кандидатів інформацію щодо яких надаватиме НАБУ, а також громадські організації, серед яких ЦПК, DEJURE.
Наступний етап — співбесіди з кандидатами за підсумками яких комісія має відібрати 32 представники, з яких надалі ВРП обере 16-тьох кандидатів. Голова комісії сподівається, що відбір до ВККС завершать влітку.
Нагадаємо, ВККС має складатися з шістнадцяти членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу терміном на чотири роки. Однак вже за умови призначення 11 членів, комісія вважатиметься повноважною. Восьмеро з них призначатимуться з-поміж суддів або суддів у відставці. На посади до ВККС зможуть претендувати громадяни, які володіють державною мовою, мають вищу юридичну освіту та мінімум 15 років стажу професійної діяльності у сфері права та відповідають критеріям доброчесності, професійної компетентності, а також за своїми моральними якостями здатні виконувати повноваження члена ВККС.
Члени комісії на засіданні 21 січня також затвердили положення конкурсної комісії, методологію та критерії оцінювання, форму заяви кандидатів.
Що відомо
- 29 червня 2021 року Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Але 8 липня президент Володимир Зеленський ветував документ. На Банковій пояснили, що під час голосування у сесійній залі за законопроєкт про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів депутати не усунули суперечності у документі і вже з ними направили його президентові.
- 6 жовтня 2019 року Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про судову реформу. Вона передбачала скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100, запроваджувала новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створювала при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики, а також розширювала список посад, на які поширюється люстрація.
- Конституційний суд визнав неконституційними низку положень цієї реформи.
- 22 червня Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про судоустрій та статус суддів. Він повинен узгодити законодавство з рішеннями Конституційного суду. У новому законопроєкт скасовується норма про скорочення суддів Верховного суду (за реформою Зеленського склад ВС скоротився з 200 до 100 суддів) і рішення про скорочення їхньої зарплати. Рада прийняла цей законопроєкт 16 жовтня 2020 року.
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