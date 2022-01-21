Комісія з відбору кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) на першому засіданні 21 січня обрала керівництво та затвердила регламент своєї роботи, а також встановила термін подання заявок кандидатами — 4 лютого — 4 березня 2022 року.

Головою конкурсної комісії обрали суддю у відставці федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) Теда Зажечну, заступником голови комісії — суддю Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Івана Міщенка.

"В нашій комісії є три міжнародні експерти, я один із них, я сам з Канади, — заявив Зачежна під час засідання. — Мій досвід роботи у сфері права становить 51 рік. Я брав участь у роботі Громадської ради міжнародних експертів, яка працювала над призначенням 39 суддів Вищого антикорупційного суду. Так що досвід роботи в Україні в мене є. За останні 10 років я був 22 рази в Україні і мав можливість спілкуватися із майже 400 українськими суддями. Тому я знаю, які є в них сподівання щодо розвитку судової системи в Україні".

Загалом до комісії увійшли 6 членів — троє міжнародних експертів і троє українських. Кандидати у члени в ВККС зможуть подати документи з 4 лютого — саме тоді стартує конкурс, вони матимуть місяць на подачу документів, до 4 березня. Передбачено, що конкурс матиме декілька етапів, зокрема, з перевірки кандидатів інформацію щодо яких надаватиме НАБУ, а також громадські організації, серед яких ЦПК, DEJURE.

Наступний етап — співбесіди з кандидатами за підсумками яких комісія має відібрати 32 представники, з яких надалі ВРП обере 16-тьох кандидатів. Голова комісії сподівається, що відбір до ВККС завершать влітку.

Нагадаємо, ВККС має складатися з шістнадцяти членів, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу терміном на чотири роки. Однак вже за умови призначення 11 членів, комісія вважатиметься повноважною. Восьмеро з них призначатимуться з-поміж суддів або суддів у відставці. На посади до ВККС зможуть претендувати громадяни, які володіють державною мовою, мають вищу юридичну освіту та мінімум 15 років стажу професійної діяльності у сфері права та відповідають критеріям доброчесності, професійної компетентності, а також за своїми моральними якостями здатні виконувати повноваження члена ВККС.

Члени комісії на засіданні 21 січня також затвердили положення конкурсної комісії, методологію та критерії оцінювання, форму заяви кандидатів.

Що відомо

29 червня 2021 року Верховна рада ухвалила в цілому законопроєкт №3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Але 8 липня президент Володимир Зеленський ветував документ. На Банковій пояснили, що під час голосування у сесійній залі за законопроєкт про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів депутати не усунули суперечності у документі і вже з ними направили його президентові.

6 жовтня 2019 року Рада ухвалила законопроєкт Зеленського про судову реформу. Вона передбачала скорочення кількості суддів Верховного суду з 200 до 100, запроваджувала новий порядок формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створювала при Вищій раді правосуддя комісію доброчесності та етики, а також розширювала список посад, на які поширюється люстрація.

Конституційний суд визнав неконституційними низку положень цієї реформи.

22 червня Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про судоустрій та статус суддів. Він повинен узгодити законодавство з рішеннями Конституційного суду. У новому законопроєкт скасовується норма про скорочення суддів Верховного суду (за реформою Зеленського склад ВС скоротився з 200 до 100 суддів) і рішення про скорочення їхньої зарплати. Рада прийняла цей законопроєкт 16 жовтня 2020 року.

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