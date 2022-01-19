На Черкащині поліцейські знайшли франківця, якого розшукували 20 днів

Прикарпатські поліцейські знайшли на Черкащині Юрія Дейчаківського з Івано-Франківська, якого розшукували 20 днів. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Нацполіції області.

"З ним — все гаразд. Жертвою протиправних дій чоловік не став. Дякуємо усім небайдужим за допомогу у пошуках", — йдеться у дописі.

Що відомо

30-річний іванофранківець Юрій Дейчаківський 30 грудня приблизно об 11:00 вийшов з дому та не повернувся. Про зникнення чоловіка поліцейським повідомила його дружина.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини