У Сєвєродонецьку до Дня Соборності містяни долучитися до ланцюга єдності

У Сєвєродонецьку відзначили День Соборності України. Близько пів сотні людей зібрались під стінами Луганського обласного музично-драматичного театру, за допомогою жовтих та блакитних стрічок утворили ланцюг. А у приміщенні театру встановили стенди з копіями документів акту злуки. Про це повідомляє кореспондент Суспільного з місця події.

Сєвєродончани створили ланцюг, фото: Луганська ОДА Сєвєродончани створили ланцюг, фото: Луганська ОДА

"Святкуємо День Соборності України, який проголосили 22 січня 1919 року. Цей день був обраний невипадково, саме в цей день відзначали молода Українська Республіка свою першу річницю. Ланцюг єдності він наче об’єднує і західну й східну Україну й робить нас одним єдиним народом", — розповіла учасниця заходу Анастасія Коліогло.

Жителі Сєвєродонецька створили ланцюг, фото: Суспільне Донбас Жителі Сєвєродонецька створили ланцюг, фото: Суспільне Донбас

Що відомо

21 січня 103 роки тому Українська Народна Республіка та Західноукраїнська об’єднались в одну державу.

Вперше акція зі створення ланцюга єдності "Українська хвиля" відбулася 21 січня 1990 року.

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