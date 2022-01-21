У Дніпропетровському університеті внутрішніх справ провели акцію, приурочену до Дня Соборності України. 20 січня 420 курсантів за допомогою ліхтарів сформували напис “Слава Україні! Героям Слава!”, утворили контур мапи України та показали на полотні власноруч створений кліп.

Курсантка Владислава Форгова каже: усі учасники акції неймовірно надихнулися ідеєю, яка об`єднує усіх.

“Незважаючи на те, що дуже холодно - нам дуже тепло в серцях. Ми знаємо і пам`ятаємо історію нашої країни. Ми показуємо, які ми єдині, які ми сильні”, - сказала дівчина.

Учасники акції вишикувалися так, аби утворити контур України. Після чого розкрили біле полотно, на якому продемонстрували кліп, який відзняли самостійно.

“Створювали кліп колективно, музику була готова раніше, лишалося написати словва і заспівати. Вважаю День соборності - дуже патріотичне свято, як для українців, а особливо як для поліцейських”, - говорить курсант Вадим Болгаренко.

За словами помічника ректора Володимира Ковбаси, подібні акції в університеті внутрішніх справ влаштовують до багатьох державних свят. Каже: майбутні правоохоронці розуміють, що проведення таких заходів об`єднує молодь.

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