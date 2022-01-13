Станом на 13 січня в Одеській області вакцинували від Covid-19 двома дозами 2 361 підлітка. Однією дозою – 2 664. Як роблять щеплення неповнолітнім одеситам дізналася кореспондентка Суспільного, яка відвідала Одеську дитячу поліклініку №6.

Лікарка-педіатриня медичного закладу Тетяна Брайцара розповіла, що в поліклініці на вулиці Академіка Глушка вакцинувалися 296 підлітків. З них першу дозу отримали 156 людей, ще 140 пройшли повний курс щеплення.

Суспільне Одеса Лікар Одеської дитячої поліклініки №6.

13 січня до закладу прийшли 12 дітей. Серед них були Дарина та Ярина Давиденко, яких вакцинували другою дозою препарату Pfizer.

"Я боюсь трошки уколів, тому мені було страшно, але це зовсім безболісно, дві секундочки. Це захищає організм, через якийсь час в мене буде кращий імунітет", – розповіла Дарина.

Суспільне Одеса Бокси для зберігання вакцини від коронавірусу

Батько дівчаток Ігор Давиденко запевняє, що вакцинувати дітей було їхнім спільним рішенням із дружиною. Доньки не заперечували.

"Діти віднеслись позитивно, вони бачать телебачення, вони бачать рекламу, вони знають, що твориться в нашій країні й взагалі у світі з цим повідом і наскільки тяжко можна захворіти. Це все залежить від організму, а вакцина як раз являється методом полегшення цієї хвороби", – зазначив Ігор Давиденко.

Також на вакцинацію прийшов Максим Поданов. Хлопець розповів, що першу дозу переніс легко і тепер зробив другу. Юнака підштовхнули до щеплення обмеження, які діють наразі у країні для невакцинованих.

Суспільне Одеса Максим Поданов, який вакцинувався від Covid-19

Педіатриня Тетяна Брайцара розповіла, що вакцинація у дитячій поліклініці проводиться два рази на тиждень – щопонеділка та щочетверга. Використовують препарат Pfizer. Обов’язковою умовою є присутність та згода батьків. Процедура щеплення підлітків проводиться майже так само, як і дорослих.

"Діти, які молодші, вони емоційно більш стійкі, ніж там 16-17 років. Хлопці так 100 відсотків переносять це гірше, ніж дівчатка. Коли приходять брат та сестра, здебільшого там сестра підбадьорює брата, що це не боляче і що усе добре", – додала Тетяна Брайцара.

Суспільне Одеса Педіатриня Тетяна Брайцара

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