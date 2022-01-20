Щеплення проти коронавірусної хвороби в Одесі та області можна зробити у центрах масової вакцинації, у стаціонарних пунктах щеплення, які розгорнули у Центрах первинної медико-санітарної допомоги та у вакцинальному автобусі й трамваї. Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Адреси та графік роботи центрів в Одесі

ТЦ "Мегадом" – вул. Толбухіна, 135 (корпус "Космос", 3-й поверх). Телефони: (048) 705 87 19, (098) 909 14 14, (073) 909 14 14, (095) 909 14 14;

ТЦ DEPOt – вул. Семена Палія, 125-Б (2-й поверх)

Fontan Sky Center – пров. Семафорний, 4 (2-й поверх над магазином "Антошка"). Телефони: (048) 726 55 10, (098) 632 28 33;

ТРЦ "Рів'єра" – Південна дорога, 101-А, (2-й поверх);

Школа №5 – вул. Балківська, 42.Телефони: (097) 319 19 98, (097) 367 30 96;

Ліцей №53 – вул. Ген. Петрова, 34. Телефони: (073) 259 48 25, (073) 259 48 34;

Видавництво "Чорномор'я" – пл. Б.Дерев'янка, 1. Телефони: (048) 740 73 55, (048) 740 73 60, (073) 259 48 01;

Поліклініка №20 – вул. Левітана, 62. Телефони: (048) 705 87 19, (098) 909 14 14, (073) 909 14 14, (095) 909 14 14;

Поліклініка № 1 – вул. Болгарська, 38. Телефон: (048) 740 71 43;

ЦПМСД №10 – вул. Академіка Гаркавого, 2. Телефон: (048) 740 71 43;

парк Горького – боковий вхід з вул. Героїв Крут. Телефон: (048) 758 08 50.

Щеплення також можна зробити у ЦПМСД за такими адресами:

ЦПМСД №2: вул. Маршала Говорова, 26 (08:00 до 19:00);

вул. Маршала Говорова, 26 (08:00 до 19:00); ЦПМСД №3 : Фонтанська дор., 30/32; вул. Ільфа і Петрова, 63/1; вул Ушакова, 9; вул. Юхима Геллера, 43; вул. Левітана, 62; Люстдорфська дор., 170; (08:00 до 20:00)

Фонтанська дор., 30/32; вул. Ільфа і Петрова, 63/1; вул Ушакова, 9; вул. Юхима Геллера, 43; вул. Левітана, 62; Люстдорфська дор., 170; (08:00 до 20:00) ЦПМСД №4: вул. Левітана, 62; вул. Академіка Філатова, 7а (08:00 до 20:00).

вул. Левітана, 62; вул. Академіка Філатова, 7а (08:00 до 20:00). ЦПМСД №5: вул. Академіка Заболотного, 59/1.(09:00 до 19:00)

вул. Академіка Заболотного, 59/1.(09:00 до 19:00) ЦПМСД №7: вул. Отамана Чепіги, 54; вул. Академіка Воробйова, 5 (до 19:00); Балтська дор., 40; Хаджибейська дор., 32 (час роботи уточнювати телефоном).

вул. Отамана Чепіги, 54; вул. Академіка Воробйова, 5 (до 19:00); Балтська дор., 40; Хаджибейська дор., 32 (час роботи уточнювати телефоном). ЦПМСД №10: вул. Житомирська, 2; вул. Болгарська, 38 (час роботи уточнювати телефоном).

вул. Житомирська, 2; вул. Болгарська, 38 (час роботи уточнювати телефоном). ЦПМСД №12: вул. Пастера, 56 (08:00 до 20:00).

вул. Пастера, 56 (08:00 до 20:00). ЦПМСД №14: вул. Торгова, 29/31 (08:00 до 19:00);

вул. Торгова, 29/31 (08:00 до 19:00); ЦПМСД №16: вул. Івана та Юрія Лип, 1 (08:00 до 21:00).

вул. Івана та Юрія Лип, 1 (08:00 до 21:00). ЦПМСД №18: вул. Героїв оборони Одеси, 52 (час роботи уточнювати телефоном).

вул. Героїв оборони Одеси, 52 (час роботи уточнювати телефоном). ЦПМСД №28: вул. Давида Ойстраха, 7. (08:00 до 20:00).

Адреси та графік роботи центрів в Одеській області:

Ізмаїл, з 09:00 до 18:00 (ЗОШ №9 – вул. Івана Франка, 8, тел.: 067 268 40 90);

Чорноморськ, з 09:00 до 18:00 (ЦПМСД – вул. 1 Травня, 1, тел.: 098 388 20 00);

Березівка, з 09.00 до 18.00 (ЗОШ №3 – вул. Грушевського, 5, тел.: 097 281 35 88);

Овідіополь, з 09.00 до 18.00 (ЦРЛ – вул. Шевченка, 422, 1-й корпус, гінекологічне відділення, тел.: 048 516 21 28);

Троїцьке, з 09.00 до 18.00 (Поліклініка – вул. Сатова, 8-б, тел.: 067 580 20 43);

Авангард, з 10:00 до 17:00 (Будинок культури – вул. Добрянського, 28, тел.: 096 429 08 54);

Болград, з 09.00 до 18.00 (КЗ "Центр культури та дозвілля" – вул. Поштова буд. 30, тел.: 093 530 68 73);

Роздільна, з 09.00 до 18.00 (ЦПМСД – вул., Привокзальна вулиця, 15, тел.: 066 848 28 68);

Білгород-Дністровський, з 09.00 до 18.00 (ЦПМСД – вулиця Миколаївська, 55-а, тел.: 068 123 02 34);

Подільськ, щодня з 09.00 до 18.00 (ЦПМСД – просп. Перемоги, буд. 23, тел.: 067 333 53 10).

Для вакцинації використовують усі вакцини: Comirnaty / Pfizer, Moderna, CoronaVac і AstraZeneca.

Аби отримати щеплення проти коронавірусу людина повинна мати при собі паспорт, ІПН і мобільний телефон.

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