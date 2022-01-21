Прапор України зі стіни школи мистецтв у Золотоноші зірвав місцевий житель. Про це Суспільному розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

Державний прапор України та прапор Золотоноші зникли з будівлі закладу вночі 20 січня.

"До керівника Золотоніського районного відділу поліції щодо цього випадку звернувся ветеран АТО Станіслав Новик. Поліцейські знайшли того, хто це зробив", — розповіла речниця.

За її словами, чоловікові 21 рік, він місцевий житель.

"Він був напідпитку. Зірвав флагшток з піднятим прапором України та кинув його на землю. У скоєному зізнався", — додала Зоя Вовк.

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 338 (Наруга над державними символами) Кримінального кодексу України. Золотонісцю загрожує покарання до трьох позбавлення волі. Триває слідство.

Що відомо

Згідно з частиною 2 статті 338 Кримінального кодексу України, наруга над державними символами (Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України) карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до трьох років.

Під наругою слід розуміти грубе, образливе ставлення, зле висміювання, дії, спрямовані на приниження тих цінностей, до яких інші члени суспільства ставляться з повагою (наприклад, зривання прапора чи герба, їх знищення або пошкодження тощо).

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