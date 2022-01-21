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Суд в Італії відпустив під домашній арешт українця Лавренчука, затриманого за запитом РФ
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Суд в Італії відпустив під домашній арешт українця Лавренчука, затриманого за запитом РФ

Ярослав Прищепа
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Суд в Італії відпустив під домашній арешт українця Лавренчука, затриманого за запитом РФ odessitua.com

Італійський суд відпустив під домашній арешт українського режисера Євгена Лавренчука, раніше заарештованим за запитом Росії.

Про це 21 січня у Facebook повідомила мати режисера Ірина Лавренчук.

"Євгена відпустили під домашній арешт! Пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися — він у бадьорому настрої, стан здоров'я нормальний, просить передати вам всім величезну подяку за підтримку", — зазначила вона.

Ірина Лавренчук подякувала за підтримку адвокатам, Міністерству закордонних справ, консульству України, ЗМІ, українській діаспорі, а також активістам.

"Але це лише перший крок у нашій боротьбі за звільнення Жені. Не зупиняємось, пам'ятаємо про страшну загрозу, яка нависла над ним. Робимо все можливе для його повного звільнення та повернення в Україну", — додала вона.

За словами матері режисера, нині Євген Лавренчук має обмеження у зв'язку та спілкуванні у зв’язку зі слідством у справі. Відтак вона попросила поки що не надсилати йому листів та повідомлень.

Хто такий Євген Лавренчук

Лавренчук народився 24 червня 1982 року у Львові. У 2003 році закінчив Російський університет театрального мистецтва (майстерня Романа Віктюка) за фахом "оперний режисер". У 2004 році зареєстрував "Польський театр у Москві". Першою виставою театру стала дипломна робота Лавренчука "Сніг". У 2014 році Лавренчук покинув Росію на знак незгоди з політикою держави, яку назвав злочинною.

З 2018 по 2021 роки Лавренчук був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету та головою фонду Одеської національної опери. За цей час в театрі було поставлено "Останній романтик" за оперними творами Ріхарда Штрауса (2018) та "La Traviata" Джузеппе Верді (2019).

Що відомо

  • Лавренчука затримали за запитом Росії у Неаполі (Італія). У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що консули з‘ясовують причини затримання українця італійськими правоохоронцями.
  • Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Лавренчука звинувачують у "фінансових порушеннях", які він нібито скоїв вісім років тому.
  • У березні 2021 року на тодішнього головного режисера Одеської опери Лавренчука було скоєно напад, який він пов’язує зі своєю професійною діяльністю. У комітеті з Національної премії України імені Тараса Шевченка засудили напад на Лавренчука.
  • 10 лютого 2021 року Лавренчук отримав офіційного листа від директорки Одеської опери про непродовження з ним контракту з 15 березня.

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