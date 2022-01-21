Італійський суд відпустив під домашній арешт українського режисера Євгена Лавренчука, раніше заарештованим за запитом Росії.

Про це 21 січня у Facebook повідомила мати режисера Ірина Лавренчук.

"Євгена відпустили під домашній арешт! Пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися — він у бадьорому настрої, стан здоров'я нормальний, просить передати вам всім величезну подяку за підтримку", — зазначила вона.

Ірина Лавренчук подякувала за підтримку адвокатам, Міністерству закордонних справ, консульству України, ЗМІ, українській діаспорі, а також активістам.

"Але це лише перший крок у нашій боротьбі за звільнення Жені. Не зупиняємось, пам'ятаємо про страшну загрозу, яка нависла над ним. Робимо все можливе для його повного звільнення та повернення в Україну", — додала вона.

За словами матері режисера, нині Євген Лавренчук має обмеження у зв'язку та спілкуванні у зв’язку зі слідством у справі. Відтак вона попросила поки що не надсилати йому листів та повідомлень.

Хто такий Євген Лавренчук

Лавренчук народився 24 червня 1982 року у Львові. У 2003 році закінчив Російський університет театрального мистецтва (майстерня Романа Віктюка) за фахом "оперний режисер". У 2004 році зареєстрував "Польський театр у Москві". Першою виставою театру стала дипломна робота Лавренчука "Сніг". У 2014 році Лавренчук покинув Росію на знак незгоди з політикою держави, яку назвав злочинною.

З 2018 по 2021 роки Лавренчук був головним режисером Одеського національного академічного театру опери та балету та головою фонду Одеської національної опери. За цей час в театрі було поставлено "Останній романтик" за оперними творами Ріхарда Штрауса (2018) та "La Traviata" Джузеппе Верді (2019).

Що відомо

Лавренчука затримали за запитом Росії у Неаполі (Італія). У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що консули з‘ясовують причини затримання українця італійськими правоохоронцями.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Лавренчука звинувачують у "фінансових порушеннях", які він нібито скоїв вісім років тому.

У березні 2021 року на тодішнього головного режисера Одеської опери Лавренчука було скоєно напад, який він пов’язує зі своєю професійною діяльністю. У комітеті з Національної премії України імені Тараса Шевченка засудили напад на Лавренчука.

10 лютого 2021 року Лавренчук отримав офіційного листа від директорки Одеської опери про непродовження з ним контракту з 15 березня.

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