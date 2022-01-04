У Неаполі 17 грудня за запитом Росії заарештували українського театрального режисера Євгена Лавренчука. Чоловік повертався з Ізраїлю до Львова. Наразі митці зі всієї України надсилають листи в його підтримку. Про це Суспільному повідомила мати затриманого Ірина Лавренчук.

Російська сторона стверджує, що перебуваючи на території федерації вісім років тому, режисер нібито скоїв кримінальне порушення. Зокрема, його звинувачують у фінансових порушеннях, однак точна причина його затримання поки невідома.

За словами Ірини, ніяких офіційних паперів із обвинуваченням Євген не отримував. Кілька днів вона не знала, де її син:

“Спочатку нічого не було зрозуміло, а потім зв’язалися через консула і виявилося, що його затримали по запиту з російської сторони. Йому висувають обвинувачення в якихось фінансових порушеннях під час його перебування на посаді художнього керівника Польського театру в Москві. Він створив там театр і школу режисури та художньої майстерності. І коли він покидав у Росію в 2014 році, видно не так відбулося закриття”.

Мати Лавренчука повідомила, що тему не підіймали, оскільки сподівалися, що це помилка і його згодом відпустять. Спілкуватися з Євгеном їй не давали. Наразі всі питання вирішує його адвокат. Йому надсилають листи в підтримку затриманого.

За словами помічниці режисера Лілії Кривець, такі листи збирає група підтримки режисера, якщо необхідно – перекладає англійською, і надсилає адвокату затриманого, аби той представив їх в італійському суді:

"Зараз видатні, провідні митці, театри, вони опікувалися цією ситуацією. Вони пишуть листи в італійський суд про свою незгоду з такою ситуацією і просять нашого митця видатного, відомого режисера, заслуженого артиста України, ні в якому разі не віддавати за запитом Російської Федерації. Ці листи відправляються адвокату, ми їх приймаємо українською, англійською, і вони створять на суді відповідну підтримку".

Що відомо

Євгену Лавренчуку 39 років. Він народився у Львові, в 16 років поїхав на навчання до Росії. Згодом залишився там працювати, створив Польський театр й керував ним до 2014 року. За словами матері, йому заважали працювати та не давали проводити гастролі. В Україні він три роки працював головним режисером Одеського національного театру опери та балету.

Лавренчука заарештували у 17 грудня 2021 року. Російська сторона стверджує, що перебуваючи на території федерації вісім років тому, режисер нібито скоїв кримінальне порушення.

У березні 2021 року на тодішнього головного режисера Одеської опери Євгена Лавренчука було скоєно напад, який він пов’язує зі своєю професійною діяльністю. За його словами, йому неодноразово натякали, піти з театру і погрожували.

10 лютого 2021 року Євген Лавренчук отримав офіційного листа від директорки Одеської опери про непродовження з ним контракту з 15 березня.

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