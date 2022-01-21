День Соборності України: черкащанам розповіли, як це було

"Об’єдналися, щоб вистояти в оточенні". Так історик Віталій Масненко описав події 22 січня 1919 року. Тоді, після проголошення Акту Злуки, розмежовані українські землі стали однією державою. Напередодні Дня Соборності Суспільне поспілкувалося з науковцем та побували в обласному краєзнавчому музеї.

"Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Здійснилися віковічні мрії" — це слова універсалу 1919 року. Його копія зберігається в обласному краєзнавчому музеї, розповіла завідувачка сектору новітньої історії Ірина Мірошник. Документ про те, що дві частини України об’єдналися.

"Це було важливо з точки зору консолідації українців, які боролися за одну й ту саму ідею у різних частинах України і коли вони домовилися про свої дії, набагато легше було виборювати незалежність", — зазначила Ірина Мірошник.

Суспільне Черкаси Ірина Мірошник

Акт Злуки проголосили 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. Проголошувати універсал надали честь саме черкащанину, вченому-геологу Федіру Швецю.

"На фото нижче він посередині. Поруч із Андрієм Макаренком та Симоном Петлюрою, які теж були членами Директорії", — зазначила Ірина Мірошник.

Суспільне Черкаси

На початку двадцятого століття українські землі роз’єднували дві імперії: Російська та Австро-Угорська. Державні кордони відродилися завдяки тодішній національно-визвольній боротьбі, пояснив історик Віталій Масненко.

"На фоні революційних подій 1917-1920 років виникли декілька українських держав. На Наддніпрянщині виникла Українська Народна Республіка, а пізніше — Українська держава. А на Західноукраїнських землях, передовсім у Галичині, виникла – Західноукраїнська республіка. І для того, щоб вистояти в оточенні, було прийнято рішення об’єднати ці держави", — прокоментував історик.

Та на меті була, додав, не лише територіальна цілісність:

"Це було проголошення, декларація. Але потім передбачалося об’єднати державні та військові структури".

Суспільне Черкаси Віталій Масненко

Ті події знаменують Днем Соборності і відзначають щорічно з 1999 року. Шкода лише, що питання єдності нагальне і нині, зауважив історик.

"Та російська агресія, яка розпочалася проти України, привела до того, що частина України окупована Росією – це Крим, частина Донецької та Луганської областей. Зараз питання соборності включається в контекст процесу деокупації", — розповів Віталій Масненко.

І головне, додав, щоб як тоді, і зараз "по лінії з'єднання не було між нами двох думок".

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