У Черкасах вшанували захисників України різних поколінь

Черкащани 21 січня зібралися на площі Слави біля пам'ятника Борцям за волю України для вшанування захисників України різних поколінь.

Про це повідомила власна кореспондентка Суспільного Оксана Швед.

На площі Слави зібрались містяни з квітами та поклали їх до пам'ятника Борцям за волю України.

Суспільне Черкаси

Урочистості присвятили до 102-ї річниці проголошення Акта злуки УНР та ЗУНР, яку відзначатимуть завтра, 22 січня.

Суспільне Черкаси

Суспільне Черкаси

Що відомо

День соборності України відзначають 22 січня. Цього дня у 1919 році було проголошено Акт Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки. Цього ж дня роком раніше, 22 січня 1918 року, прийняли IV Універсал Центральної Ради, який проголошував повну незалежність Української Народної Республіки.

Вперше акція зі створення ланцюга єдності "Українська хвиля" відбулася 21 січня 1990 року. Мільйони людей взялися за руки, з'єднавши Івано-Франківськ і Київ у день 71-річчя Злуки УНР і ЗУНР. Він був одним із наймасштабніших у світовій історії, довжина ланцюга перевищувала 770 кілометрів.

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