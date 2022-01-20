Малює у телефоні: дівчина з Черкас створює цифрові ілюстрації

Восьмикласниця Марічка Трипольська створює цифрові ілюстрації. Вона розповіла, що її персонажі – друзі, знайомі, а ще вигадані герої.
Чотирнадцятирічна Марічка Трипольська малює на телефоні. Вона опанувала цифрову ілюстрацію самостійно.
"Мені подобається в малюванні на телефоні те, що там можна крутити, повертати, виділяти, прибирати. Ти можеш змінити посередині картини всю задумку і ти легко це зможеш переробить", — пояснила дівчина.
Марічка додала: у своїх ілюстраціях передає не лише зовнішність, а й характер героя.
"Іноді, коли я бачу якусь людину, у мене одразу така ідея, якесь натхнення. Я на ту людину можу витріщатися годину, щоб зрозуміти форму її обличчя, її особливості", — поділились дівчина.
За її словами, вона намагається дотримуватися власного стилю, акценти робить на обличчях персонажів:
"Форма голови, форма очей, я люблю малювати вуха, які виділяються, такі великі, або цікавої форми".
Захоплюється малюнками Марічки її батько Ігор Трипольський. Чоловік розповів, що дівчина ще з дитинства цікавиться цим хобі.
"Мені подобається, що у неї є захоплення. Це дуже важливо, щоб вона відчувала те, що їй хочеться", — зазначив батько дівчини.
Нині Марічка опановує різні техніки, а у майбутньому мріє стати ілюстраторкою книг.
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