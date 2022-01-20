"Малюємо петриківку": у Черкасах презентували виставку інклюзивного мистецтва

20 січня у Черкаській обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка представили виставку "Малюємо петриківку". Про це розповіла Суспільному завідувачка відділу мистецтв Черкаської бібліотеки для юнацтва Марина Чеперис.

Праця понад силу та радість від результату. Так Марина Чеперис розповіла про виставку "Малюємо петриківку".

За митців — молодь з інвалідністю, а за вчителів — учні та випускники мистецьких шкіл. Над роботами вони працювали рік. Результат творчої співпраці представили 20 січня у бібліотеці.

Суспільне Черкаси

Студент-художник Ілля Гилюк та Дарія Давиденко розповіли про свою роботу: в ній місяць праці та дружби. Малювати Даша полюбила. Розповіла, за що:

"За спілкування з людьми".

Кожна робота наповнена теплом та посмішками, додала керівниця артстудії "Глорія" Ганна Чуприна. Саме під її керівництвом учні вчилися петриківці.

"Деякі з них закриті. Були і сльози — давалось важко, але вони відчули оце тепло, яке йшло від наших волонтерів. Вони досить швидко відкрились і виникло дуже щире таке відверте спілкування".

Суспільне Черкаси Команда волонтерів

Поруч з пані Ганною — команда волонтерів. Серед них учасник артстудії "Глорія" Валентин Кудлай.

"Мені захотілося показати такий вид мистецтва, як петриківський розпис, показати як це просто, як це приносить насолоду", — розповів Валентин Кудлай.

У розписі Дмитра Тесленка червоні, жовті та зелені барви.

"Я мамі люблю квіти дарувати, я в цьому мастак. Малювати подобається, тільки мені треба помагати", — поділився Дмитро Тесленко.

На фото нижче — ще один дев’ятирічний учасник Денис, який працює над своєю роботою з мамою Оксаною.

Суспільне Черкаси Денис з мамою Оксаною

"Я пишаюся, що він брав участь у такому проєкті. Йому дуже сподобалося, це великий досвід, плюсик в його розвиток. У першу чергу — розвиток духовного стану й емоційного", — зазначила Оксана Мірясєва.

Самі заняття з живопису відбувалися у відділі мистецтв обласної бібліотека для юнацтва імені Василя Симоненка, розповіла Марина Чеперис. За її словами, учасників було семеро.

"Доклали дуже багато зусиль, своєї праці, звісно не без допомоги їхніх рідних та близьких, не без допомоги волонтерів, які їм допомагали у створенні цих малюнків".

Переглянути роботи та ближче познайомитися з народним живописом, який внесено до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО, можуть і всі охочі, завітавши до юнацької бібліотеки.

Виставка триватиме протягом місяця.

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