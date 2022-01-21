За тиждень на Одещині склали 71 протокол за порушення карантину

Від 17 січня на Одещині склали 71 адміністративний протокол за порушення карантинних норм. 20 постанов винесли громадянам, які перебували у громадських місцях без масок, у 51 протоколі зафіксували порушення санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

За п'ять днів поліцейські, працівники Держспоживслужби та муніципальної охорони перевірили майже 1 120 об'єктів. Відносно всіх порушників склали адміністративні матеріали за ст.44-3 КУпАП.

ГУ Нацполіції в одеській області

ГУ Нацполіції в одеській області

У пресслужбі Нацполіції повідомили також про те, що кожного тижня фактів порушення карантинних норм та обмежень меншає.

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