В Одесі затримали громадянина РФ, якого засудили до довічного ув'язнення

В Одесі затримали громадянина РФ, якого оголосили у міжнародному розшуку. Чоловіка засудили до довічного ув'язнення за скоєння злочинів на території США. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Одеської області.

За інформацією слідства, чоловік обвинувачується у грошових махінаціях, "вибиванні" боргів, рекеті, шахрайстві, хакерстві та наркозлочинах. За вчинення злочинів у США його було засуджено до довічного ув’язнення та виданий ордер на арешт, а відтак оголошено у міжнародний розшук.

48-річного розшукуваного затримали у порядку статей 208 та 582 Кримінального процесуального кодексу України.

За даними оперативників, на територію України чоловік потрапив незаконно, повідомила начальниця сектору комунікації Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Наталія Калиновська.

Також прокуратура готує клопотання до суду щодо арешту. Про затримання чоловіка повідомили у поліцію США.

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