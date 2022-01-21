У Болградській ОТГ 15-річного підлітка катували в гаражі через підозру у крадіжці музичної колонки. Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції Одеської області.
Злочин здійснили під час сумісної гри в карти. За даними поліції, 32-річний чоловік та 17-річний підліток запідозрили школяра у крадіжці. Вони зв'язали та били хлопця, вимагаючи зізнання у скоєнні злочину. Але юнак все заперечував.
Після того, як постраждалий кілька годин просидів у гаражі, він спромігся розв’язати мотузки й втекти додому. Школяр розповів про катування батькові та родина звернулася до поліції.
Наразі юнак знаходиться у лікарні з травмою голови. Дії підозрюваних розслідують за ч.2 ст.146Незаконне позбавлення волі людини. ККУ. Їм може загрожувати до п'яти років обмеження або позбавлення волі.
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