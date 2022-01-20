На Одещині чоловіка, який збив чотирьох людей, засудили до 850 грн штрафу

Чоловіку, який у селі Лиманка наїхав на чотирьох людей, засудили до 850 грн штрафу. Про це стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень.

Справу розглядали в Овідіопольському районному суді. За даними реєстру, 21 жовтня 2021 року о 10:00 водій Nissan їхав заднім ходом та не переконався у безпечності своїх дій. Він збив чотирьох пішоходів. В справі зазначили, що за кермом був заступник директора обслуговуючого кооперативу ЖК "Люстдорф" Вадим Ніколаєнко.

Дії чоловіка розглядали як адміністративне правопорушення за ст. 124 КУпАП. Його визнали винним та наклали 850 гривень штрафу.

Читайте також

"Участь у терористичній групі": є вирок у справі командира з Одеси, яку розслідувала СБУ Сумщини

Вбивство в Лощинівці: суд відмовив ромам в отриманні матеріальної компенсації

Посадовця одеського порту судитимуть через збитки в понад 2 млн грн

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області