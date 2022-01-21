Повернення морозів та сильний вітер. Прогноз погоди в Україні

В Україні, 21 січня, за прогнозом Укргідрометцентру, у більшості областей Україні прогнозують пориви вітру, сніг та зниження температури повітря. Без опадів буде тільки на Півдні України, температура повітря у країні коливатиметься у межах від 2°до -2°. 21 січня вночі у західних та східних, а вдень у більшості областей пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах хуртовина, а на дорогах країни ожеледиця.

"Продовжать переміщуватися територією України, тому завтра вже у більшості областей очікуємо на пориви вітру, а також опади, хоча і невеликі", — попередили синоптики Укргідрометцентру.

У північних областях, за прогнозами синоптиків, вдень температура буде в межах 2°...-1°. Хмарно, очікуються опади у вигляді снігу, вітер переважно західний, 7-12 м/с.

На заході країни вдень сніжитиме. Вдень температура коливатиметься від 0° до -2° морозу, а вітер західний, 7-12/с. Вдень у Карпатах очікується хуртовини та заметіль, а на Закарпатті через морози та вологу — ожеледиця.

У центральних областях вдень, за прогнозами синоптиків, буде переважно хмарно, опадів передбачаються у вигляді сніг протягом усієї доби. Вдень температура становитиме 1°...-1°, вітер західний, 7-12 м/с.

У південних областях і у Криму вдень прогнозують хмарне небо з подеякими проясненнями, без істотних опадів — лишу у Криму вдень мокрий сніг. Стовпчик термометра коливатиметься в межах 1°...3° тепла. Вітер західний, 7-12 м/с.

У східних областях вдень, за прогнозами синоптиків, сьогодні йтиме весь день сніг. До обіду температура повітря становитиме переважно -1° до 2° тепла, вітер західний, 7-12 м/с з тимчасовими поривами до 20 м/с.

Що відомо

В Україні 20 січня у західних та північних областях був мокрий сніг та температура повітря близько 0° — в решті областей без опадів температура повітря коливалася у межах від 4°до -4°. Вранці та вдень у західних областях були пориви вітру 15-20 м/с.

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