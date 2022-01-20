Прикарпатські рятувальники попереджають туристів про погіршення погоди у Карпатах та сніголавинну небезпеку. Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як йдеться у повідомленні, через небезпеку сходження лавин рятувальники радять мандрівникам утриматися від походів у гори до покращення погодних умов.

На Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Карпатах" повідомляють, що 20 січня у високогір'ї Івано-Франківської області через снігопади та хуртовини синоптики прогнозують помірну сніголавинну небезпеку (другий рівень небезпечності).

21 січня рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах.

Станом на 08:40 20 січня на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, вітер західний 15-16 м/с. Температура повітря на вершині опустилася до -15°C, повідомляють на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Facebook/Чорногірський пошуково-рятувальний пост Гора Піп Іван Чорногірський

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