Прикарпатські рятувальники попереджають туристів про погіршення погоди у Карпатах та сніголавинну небезпеку. Про це інформують на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Як йдеться у повідомленні, через небезпеку сходження лавин рятувальники радять мандрівникам утриматися від походів у гори до покращення погодних умов.
На Facebook-сторінці "Сніголавинна ситуація в Карпатах" повідомляють, що 20 січня у високогір'ї Івано-Франківської області через снігопади та хуртовини синоптики прогнозують помірну сніголавинну небезпеку (другий рівеньГлибина снігового покриву сягає 30-50 см небезпечності).
21 січня рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку у Карпатах.
Станом на 08:40 20 січня на горі Піп Іван Чорногірський — хмарно, вітер західний 15-16 м/с. Температура повітря на вершині опустилася до -15°C, повідомляють на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.
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